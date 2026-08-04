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“İmişli” “Zirə”nin müdafiəçisini icarəyə götürüb

Azərbaycan çempionatı
Xəbərlər
4 Avqust 2026 15:12
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“İmişli” “Zirə”nin müdafiəçisini icarəyə götürüb

“İmişli” futbol komandası “Zirə”nin mərkəz müdafiəçisi Əkbər Eyubovu heyətinə qatıb.

İdman.Biz xəbər verir ki, 20 yaşlı futbolçu mövsümün sonunadək icarə əsasında bölgə təmsilçisinin formasını geyinəcək.

Azərbaycanın U-21 millisinin üzvü ötən mövsümün ikinci yarısını da icarə əsasında “Mingəçevir”də keçirib. Eyubov 2026-cı ilin fevralında “Zirə”dən Birinci Liqa təmsilçisinə keçmişdi.

Mərkəz müdafiəçisi “Mingəçevir”lə icarə müqaviləsi başa çatdıqdan sonra məxsus olduğu “Zirə”yə qayıdıb. O, yeni mövsümdə Premyer Liqada “İmişli”nin uğurları üçün mübarizə aparacaq.

İdman.Biz
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