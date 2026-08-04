4 Avqust 2026
AZ

“Qalatasaray” Osimhen üçün 185 milyon avroluq təklifi rədd edib

Futbol
Xəbərlər
4 Avqust 2026 13:58
87
“Qalatasaray” Osimhen üçün 185 milyon avroluq təklifi rədd edib

“Qalatasaray” futbol klubunun əsas ulduzlarından biri olan Viktor Osimhen Avropanın aparıcı klublarının maraq dairəsində qalmaqda davam edir. Son iki çempionluqda həlledici rol oynayan hücumçuya bir sıra nəhəng klublar transfer təklifləri göndərib.

İdman.Biz xəbər verir ki, “Atletiko” Osimhen üçün 125 milyon avroluq təklif göndərib. “Qalatasaray” bir neçə həftə əvvəl edilən bu təklifə maraq göstərməyib.

Bundan başqa, “Mançester Yunayted”in də nigeriyalı hücumçu üçün 100 milyon avro ödəməyə hazır olduğu iddia edilir.

“Arsenal” isə yay transfer pəncərəsində Viktor Gyökereşi heyətinə qatmasına baxmayaraq, Osimhenin keçidi üçün əlavə 50 milyon avro ödəməyə hazırdır.

Həmçinin bildirilir ki, “Tottenhem” 65 milyon avro ilə yanaşı, Pape Matar Sarr, Matis Tel və Kevin Danso kimi futbolçularını da transfer paketinə daxil etməyə hazırdır.

Beləliklə, “Qalatasaray”ın Osimhen üçün rədd etdiyi pul təkliflərinin ümumi məbləği təxminən 225 milyon avroya çatır. (125 milyon avro “Atletiko”dan və 100 milyon avro “Mançester Yunayted”dən). “Arsenal” və “Tottenhem”in təklifləri isə futbolçu mübadiləsini də əhatə etdiyindən onların ümumi dəyəri ayrıca hesablanır.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Rodri yalnız “Real Madrid”ə keçmək istəyir
14:22
Futbol

Rodri yalnız “Real Madrid”ə keçmək istəyir

“Mançester Siti” yarımmüdafiəçisi üçün 65-75 milyon avro tələb edə bilər
“Karvan-Yevlax” iki müdafiəçi ilə yollarını ayırıb
14:09
Azərbaycan çempionatı

“Karvan-Yevlax” iki müdafiəçi ilə yollarını ayırıb

Elvin Yunuszadə və Əli Abdullayevin müqavilələri başa çatıb
“Sabah”ı Danimarkada 70-ə yaxın azarkeş dəstəkləyəcək
13:35
Azərbaycan futbolu

“Sabah”ı Danimarkada 70-ə yaxın azarkeş dəstəkləyəcək

Komandanın “Orhus”la səfər oyununa tam heyətlə çıxacağı bildirilib
Qapıçı meydandakı xətləri səhv saldı və qırmızı vərəqə aldı - VİDEO
13:12
Dünya futbolu

Qapıçı meydandakı xətləri səhv saldı və qırmızı vərəqə aldı - VİDEO

Sipho Maseti cərimə meydançasından kənarda topu əllə tutub
“Traktor”un ilk oyunu azarkeşsiz keçirilə bilər: Qapıçıdan sərt etiraz
12:58
Futbol

“Traktor”un ilk oyunu azarkeşsiz keçirilə bilər: Qapıçıdan sərt etiraz

Əlirza Beyranvənd tribunaların açılması üçün çağırış edib
“İmişli” Ronaldo Souza ilə yollarını ayırıb
12:39
Azərbaycan futbolu

“İmişli” Ronaldo Souza ilə yollarını ayırıb

Braziliyalı müdafiəçi bir mövsümdən sonra komandadan ayrılıb

Ən çox oxunanlar

Sərbəst güləşçimiz İbrahim Həsənov U-17 dünya çempionatının finalında - YENİLƏNİB
1 Avqust 17:47
Güləş

Sərbəst güləşçimiz İbrahim Həsənov U-17 dünya çempionatının finalında - YENİLƏNİB

Azərbaycanı mundialda 29 pəhləvan təmsil edir
İbrahim Həsənov U-17 dünya çempionatında gümüş medal qazandı - YENİLƏNİB + FOTO
2 Avqust 19:35
Güləş

İbrahim Həsənov U-17 dünya çempionatında gümüş medal qazandı - YENİLƏNİB + FOTO

Azərbaycan güləşçisi finalda İran təmsilçisinə 1:5 hesabı ilə uduzub
Azərbaycanın U-18 qızlar millisi Portuqaliyaya məğlub olub
1 Avqust 19:31
Basketbol

Azərbaycanın U-18 qızlar millisi Portuqaliyaya məğlub olub - YENİLƏNİB

Millimiz qrup mərhələsində növbəti oyununu Niderland yığmasına qarşı keçirəcək
U-18 basketbol millimiz Böyük Britaniyaya məğlub olub - YENİLƏNİB
1 Avqust 17:35
Basketbol

U-18 basketbol millimiz Böyük Britaniyaya məğlub olub - YENİLƏNİB

Qarşılaşma rəqib komandanın 67:55 hesablı qələbəsi ilə yekunlaşıb