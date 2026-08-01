“İnter” “Mançester Siti”ni penaltilər seriyasında məğlub edib

İngiltərə vitse-çempionu “Mançester Siti” ilə İtaliya çempionu “İnter” arasında keçirilən yoldaşlıq oyunu başa çatıb.
İdman.Biz bildirir ki, oyun Honkonqdakı “Kai Tak” stadionunda baş tutub. Matçın əsas vaxtı 1:1 hesabı ilə başa çatsa da, penaltilər seriyasında “İnter” 3:1 hesabı ilə qalib gəlib.
15-ci dəqiqədə ingilis hücumçusu Diven Mubama hesabı açıb. “İnter”in müdafiəçisi Benjamin Pavar 20-ci dəqiqədə bərabərlik qolunu vurub.
Ötən mövsüm İngiltərə Premyer Liqasında “Mançester Siti” 78 xalla “Arsenal”dan (85) geridə qalaraq ikinci yeri tutub. İtaliya A Seriyasında isə “İnter” 87 xal qazanaraq birinci yeri tutub.