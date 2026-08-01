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Şəhriyar Məmmədyarov FIDE reytinqində irəlilədi - İDMAN.BİZ-in İCMALI

Futbol
Xəbərlər
1 Avqust 2026 15:32
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Şəhriyar Məmmədyarov FIDE reytinqində irəlilədi - İDMAN.BİZ-in İCMALI

Azərbaycanlı qrossmeyster Şəhriyar Məmmədyarov, eləcə də Azərbaycan yığması FIDE-nin yenilənmiş dünya reytinqində mövqeyini yaxşılaşdırıb.

İdman.Biz xəbər verir ki, Beynəlxalq Şahmat Federasiyası (FIDE) 2026-cı il avqustun 1-nə olan dünya reytinqini açıqlayıb.

Yenilənmiş siyahıya əsasən, Şəhriyar Məmmədyarov bir pillə irəliləyərək dünyanın 22-ci şahmatçısı olub. Onun reytinq göstəricisi dəyişməyərək 2723 xal təşkil edib.

Hesabat dövründə ən böyük irəliləyişə Aydın Süleymanlı nail olub. O, 11 xal qazanaraq reytinqini 2668-ə yüksəldib və 57-ci pillədən 47-ci yerə qalxıb.

Dünya reytinqinin ilk 100-lüyündə Azərbaycanın daha üç təmsilçisi yer alır: Teymur Rəcəbov (2689 xal) 38-ci, Rauf Məmmədov (2639 xal) 83-cü, Maqomed Muradlı (2630 xal) isə 98-cidir.

Dünya reytinqinin ilk “10-luğ”u belədir:

Maqnus Karlsen (Norveç) – 2823

Fabiano Karuana (ABŞ) – 2792

Hikaru Nakamura (ABŞ) – 2792

Cavaxir Sindarov (Özbəkistan) – 2777

Vinsent Keymer (Almaniya) – 2767

Uesli So (ABŞ) – 2765

Aniş Giri (Niderland) – 2764

Nodirbek Abdusattorov (Özbəkistan) – 2762

Arcun Eriqaisi (Hindistan) – 2759

Əlirza Firuzca (Fransa) – 2757.

Qadın şahmatçıların reytinqində Azərbaycanın ən yaxşı təmsilçisi 2440 xalla 25-ci yerdə qərarlaşan Ülviyyə Fətəliyevadır. FIDE-nin ilk 100-lüyündə həmçinin Gövhər Beydullayeva (2392 xal) – 53-cü, Xanım Balacayeva (2356 xal) – 81-ci və Günay Məmmədzadə (2351 xal) - 89-cu pillədə yer alır.

Şahmat ölkələrinin reytinqində Azərbaycan da bir pillə irəliləyib. Ölkəmiz aparıcı 10 şahmatçının orta reytinqi əsasında hesablanan 2627 xalla 6-cı yerə yüksəlib. Eyni göstəriciyə malik Ukrayna əlavə göstəricilərə görə Azərbaycandan geri qalaraq 7-ci sırada qərarlaşıb.

Şahmat ölkələrinin ilk "10-luğ"u belədir:

1.ABŞ – 2723

2.Hindistan – 2705

3.Çin – 2663

4.Rusiya – 2641

5.Almaniya – 2634

6.Azərbaycan – 2627

7.Ukrayna – 2627

8.Özbəkistan – 2626

9.Fransa – 2623

10.Niderland – 2613.

Qadın şahmat ölkələrinin reytinqində isə Azərbaycan 2302 xalla 11-ci pillədə qərarlaşıb. İlk onluqda Çin (2484), Hindistan (2417), Ukrayna (2392), Gürcüstan (2369), ABŞ (2368), Rusiya (2351), Polşa (2348), Qazaxıstan (2345), Fransa (2333) və Almaniya (2329) yer alır.

Teymur Tuşiyev
İdman.Biz
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