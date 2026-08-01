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PSJ dünya çempionatının iştirakçısını 50 milyon avroya transfer etdi

Futbol
Xəbərlər
1 Avqust 2026 13:52
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PSJ dünya çempionatının iştirakçısını 50 milyon avroya transfer etdi

Fransa millisinin futbolçusu Maqnes Akliuş “Monako”dan PSJ-yə transfer olunub.

İdman.Biz xəbər verir ki, Paris təmsilçisi 24 yaşlı cinah oyunçusu üçün 50 milyon avro ödəyib. Futbolçu ilə 2031-ci ilin iyun ayına qədər nəzərdə tutulan müqavilə imzalanıb.

Akliuş “Monako”nun yetirməsidir. O, knyazlıq klubunun əsas komandasında keçirdiyi 139 rəsmi matçda 23 qol vurub və 28 məhsuldar ötürmə verib.

Futbolçunun əsas mövqeyi sağ cinah hücumçusu olsa da, o, hücumameyilli yarımmüdafiəçi kimi də çıxış edə bilir.

Transfermarkt portalı Akliuşun bazar dəyərini 50 milyon avro qiymətləndirir ki, bu da onun karyerasındakı ən yüksək göstəricidir.

24 yaşlı futbolçu bu yay Fransa millisinin heyətində dünya çempionatında iştirak edib. O, turnirdə qrup mərhələsinin bir oyununda meydana çıxıb.

İdman.Biz
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