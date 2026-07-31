Mixaylo Mudrikın diskvalifikasiyası ləğv edilib

"Çelsi"nin cinah oyunçusu Mixaylo Mudrikin antidopinq qadağası İngiltərə Futbol Assosiasiyası (FA) London komandasının vingerinə qarşı intizam tədbirlərinin başa çatdığını təsdiqlədikdən sonra ləğv edilib.
İdman.Biz bildirir ki, bu barədə FA-nın mətbuat xidməti rəsmi saytında məlumat verib.
Jurnalist Bobbi Vinsentin sözlərinə görə, Mudrikin Honkonqda komandaya qoşulacağı gözlənilir.
2024-cü ildə oyunçunun 2024-cü ilin oktyabrında götürülmüş dopinq nümunəsində meldonium izləri aşkar edildikdən sonra müvəqqəti olaraq kənarlaşdırılıb. 2025-ci ilin may ayında FA hücumçunu antidopinq qaydalarını pozmaqda ittiham edib. 2026-cı ilin yanvar ayında FA Mudriki dörd il müddətinə diskvalifikasiya edib.