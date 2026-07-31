“Arsenal” Vinisius üçün 123 milyon avro təklif edə bilər

"Arsenal" hücumçu Vinisius Juniorun "Real Madrid"dən transfer olunacağı təqdirdə onun imic hüquqlarının 100%-ni özündə saxlaması ilə razılaşıb, "Los Blancos" isə müqavilənin uzadılmasında bu hüquqların 80%-ni Juniorda saxlamağa hazırdır.
İdman.Biz-in “The Article” qəzetinə istinadən məlumatına görə, oyunçu həmçinin yeniləmə bonusunu artırmaq istəyir.
Mənbənin məlumatına görə, əgər "Arsenal" Vinisiusun agentliyindən dəstək alsa, London klubu cinah oyunçusu üçün "Real Madrid"ə 105 milyon funt sterlinqdən (123 milyon avro) çox təklif etməyə hazır olacaq. Lakin İspaniya nəhəngi 26 yaşlı futbolçunun potensial satışından təxminən 137 milyon funt sterlinq (160 milyon avro) tələb edir.
Vinisius 2018-ci ilin yayından "Los Blancos"da çıxış edir. Bu müddət ərzində hücumçu bütün yarışlarda 375 oyun keçirib, 128 qol vurub və 100 məhsuldar ötürmə edib. Onun klubla hazırkı müqaviləsi 2027-ci ilin yayına qədərdir. Transfermarkt portalındakı məlumata görə, onun bazar dəyəri 140 milyon avrodur.