Kiyev “Dinamo”sunun müdafiəçisi ilə Premyer Liqanın üç klubu maraqlanır

İngiltərə Premyer Liqasının üç klubu “Dinamo Kiyev”in müdafiəçisi Taras Mihavko ilə maraqlanır.
İdman.Biz-in Ben Ceykobsa istinadən məlumatına görə, “Nottingem Forest” 21 yaşlı futbolçu ilə maraqlandığını bildirib. “Bornmut” və “Everton” da onunla maraqlanır.
Mihavko 2023-cü ilin yayından bəri “Dinamo Kiyev”də oynayır. O, klubun gənclər komandasına Lvovdan qoşulub. O, böyüklər komandasında debütünü 2024-cü ilin fevral ayında edib və o vaxtdan bəri 90 oyunda iştirak edib, yeddi qol vurub və iki məhsuldar ötürmə edib.
Mihavkonun “Dinamo Kiyev”lə müqaviləsi 2030-cu ilin sonuna qədərdir. Transfermarkt-ın məlumatına görə, onun dəyəri 10 milyon avrodur.