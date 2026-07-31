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Uli Höness: “Avropa ölkələrinin iştirak etmədiyi turnirlərin heç bir mənası yoxdur”

Dünya futbolu
Xəbərlər
31 İyul 2026 05:15
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Uli Höness: “Avropa ölkələrinin iştirak etmədiyi turnirlərin heç bir mənası yoxdur”

“Bavariya”nın müşahidə şurasının üzvü Uli Höness, təşkilatın yarış hüquqlarındakı payını özəl investorlara satacağı təqdirdə, UEFA-nın FIFA tərəfindən maliyyələşdirilən turnirləri, xüsusən də dünya çempionatını boykot etmək qərarına münasibət bildirib.

İdman.Biz bildirir ki, UEFA-nın bütün 55 üzv ölkəsi FİFA-nın turnirdəki paylarını özəl investorlara satmaq planlarına etiraz olaraq 2030-cu il dünya çempionatını boykot etmək qərarına gəlib.

"Şəxsən mən düşünürəm ki, avropalılar əslində nə qədər güclü olduqlarını başa düşmürlər. Avropa komandaları olmayan yarışlar dəyərsizdir. Əgər onlar həqiqətən birləşiblərsə və bu məqsədə doğru ardıcıl olaraq çalışsalar, cənab İnfantino bu planından yayınmayacaq. Əgər o, Fici və Kabo-Verdenin dünya çempionatında görüşməsini istəyirsə, qoy ona icazə versin", - deyə Höness bildirib.

İdman.Biz
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