“Beşiktaş” Avropa Liqasının üçüncü təsnifat mərhələsinə yüksəlib

Türkiyənin "Beşiktaş" və Danimarkanın "Midtyullan" komandaları arasında keçirilən 2026/2027 mövsümü UEFA Avropa Liqasının ikinci təsnifat mərhələsinin ikinci oyunu başa çatıb.
İdman.Biz bildirir ki, komandalar MSH Arenada (Herning, Danimarka) oynayıblar. İstanbul komandası 2:0 hesabı ilə qalib gəlib.
70-ci dəqiqədə cinah oyunçusu Milot Raşiça "Beşiktaş"I irəli çıxarıb. 76-cı dəqiqədə türkiyəli yarımmüdafiəçi Orkun Kökçü cərimə zərbəsi ilə hesabı ikiqat artırıb.
Klublar arasında ilk oyun bir həftə əvvəl baş tutub. "Beşiktaş" ilk oyunda da qələbə qazanıb – 1:0. İstanbul komandası ikinci ən mühümb avrokubok turnirinin seçmə mərhələsinin növbəti mərhələsinə yüksəlib.