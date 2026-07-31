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“Beşiktaş” Avropa Liqasının üçüncü təsnifat mərhələsinə yüksəlib

Dünya futbolu
Xəbərlər
31 İyul 2026 01:11
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“Beşiktaş” Avropa Liqasının üçüncü təsnifat mərhələsinə yüksəlib

Türkiyənin "Beşiktaş" və Danimarkanın "Midtyullan" komandaları arasında keçirilən 2026/2027 mövsümü UEFA Avropa Liqasının ikinci təsnifat mərhələsinin ikinci oyunu başa çatıb.

İdman.Biz bildirir ki, komandalar MSH Arenada (Herning, Danimarka) oynayıblar. İstanbul komandası 2:0 hesabı ilə qalib gəlib.

70-ci dəqiqədə cinah oyunçusu Milot Raşiça "Beşiktaş"I irəli çıxarıb. 76-cı dəqiqədə türkiyəli yarımmüdafiəçi Orkun Kökçü cərimə zərbəsi ilə hesabı ikiqat artırıb.

Klublar arasında ilk oyun bir həftə əvvəl baş tutub. "Beşiktaş" ilk oyunda da qələbə qazanıb – 1:0. İstanbul komandası ikinci ən mühümb avrokubok turnirinin seçmə mərhələsinin növbəti mərhələsinə yüksəlib.

İdman.Biz
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