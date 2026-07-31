“Makkabi” Avropa Liqasının üçüncü təsnifat mərhələsinə çıxıb

UEFA Avropa Liqasının seçmə mərhələsinin ikinci mərhələsinin cavab oyununda "Makkabi Təl-Əviv" Moldovanın "Şerif" klubunu qəbul edib.
İdman.Biz bildirir ki, İsrail komandası ilk oyunda 5:0 hesabı ilə qalib gəlmişdi, ona görə də "Makkabi" evdə hesabı açmağa tələsməyib.
Matçın yeganə qolu 29-cu dəqiqədə “Şerif”dən Samba Kone topu öz qapısına göndərəndə vuruldu. Hesab final fitinə qədər dəyişməz qaldı.
"Makkabi Təl-Əviv" Avropa Liqasının üçüncü seçmə mərhələsinə yüksəldi. İsrail klubu "Şerif"i ümumi hesabda 6:0 hesabı ilə məğlub etdi.
Moldova komandası indi Konfrans Liqasında mübarizəni davam etdirəcək. “Makkabi” isə “Qarabağ” – CSKA (Sofiya) cütünün qalibi ilə qarşılaşacaq.