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KONKAKAF FİFA-nın ideyasını rədd edib

Dünya futbolu
Xəbərlər
30 İyul 2026 23:50
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KONKAKAF FİFA-nın ideyasını rədd edib

Şimali, Mərkəzi Amerika və Karib Hövzəsi Futbol Konfederasiyası (KONKAKAF) FİFA-nın Dünya Kuboku hüquqlarının səhmlərini özəl investorlara satmaq ideyasını rədd edən bir bəyanat yayıb.

İdman.Biz bildirir ki, UEFA daha əvvəl təşkilat bu ideyadan imtina etmədiyi təqdirdə FİFA tərəfindən maliyyələşdirilən turnirləri boykot etməyə hazır olduğunu bildirmişdi.

"KONKAKAF futbolun hər şeydən üstün olduğu oyunumuza olan sevgi ilə birləşən bir konfederasiyadır. Son 10 ildə bu fəlsəfəyə əsaslanaraq, biz sıfırdan xidmət, şəffaf idarəetmə və futbol üçün uzunmüddətli məsuliyyətə əsaslanan bir təşkilat qurmuşuq.

Tarix FİFA-ya və futbol ailəsinə oyunun qəyyumları bu dəyərləri gözdən qaçırdıqda nə baş verdiyini göstərdi.

Bunu nəzərə alaraq, KONKAKAF bu gün 41 üzv assosiasiyasının prezidentlərinin, eləcə də prezidentinin, Şura üzvlərinin və FİFA Şurası üzvlərinin iştirakı ilə FIFA Prezidenti tərəfindən hazırlanmış və təqdim edilmiş FIFA Forward Enterprise-in yaradılması və Dünya Kuboku hüquqlarının səhmlərinin özəl investorlara satılması təklifini müzakirə etmək üçün görüş keçirdi.

Görüş zamanı üzvlər təkliflə bağlı lazımi prosedurun olmaması, süni şəkildə sıxılmış müddətlər və müvafiq FİFA idarəetmə orqanları tərəfindən hər hansı bir araşdırma və ya təsdiqin olmaması ilə bağlı dərin narahatlıqlarını ifadə etdilər. Bundan əlavə, tarixin ən gəlirli Dünya Kubokundan sonra yeni və mövcud FIFA Forward proqramlarını maliyyələşdirmək üçün özəl investisiyaların cəlb edilməsi zərurəti sual altına alındı.

Müzakirə daha çox şəffaflığa və yaxşı idarəetməyə ehtiyac olduğunu bir daha təsdiqlədi.

Bu səbəblərə görə, KONKAKAF və onun 41 üzv assosiasiyası:

— Təklifi rədd etdilər;

— FIFA Şurası üzvlərinə regionumuzda futbolun inkişafı üçün FIFA Forward maliyyələşdirməsini artırmaq üçün mövcud FIFA ehtiyatlarından necə istifadə edilə biləcəyi barədə FIFA ilə danışıqlar aparmağı tapşırdılar;

— FIFA Şurası üzvlərinə FIFA Nizamnaməsinə uyğun olaraq FIFA heyəti və FIFA Şurası vasitəsilə düzgün idarəetmə prosedurlarına əməl olunmasının zəruriliyini FIFA prezidentinə çatdırmağı tapşırdılar.

Bu tədbirlər vasitəsilə KONKAKAF futbolun gələcəyinin - və onun ən böyük sərvətinin - futbol ailəmizin əlində qalmalı olduğunu təsdiqləyir”, - deyə KONKAKAF-ın rəsmi saytında dərc olunmuş bəyanatda bildirilir.

İdman.Biz
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