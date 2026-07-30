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Murad Məmmədovun komandası darmadağınla növbəti mərhələyə yüksəlib

Dünya futbolu
Xəbərlər
30 İyul 2026 23:44
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Murad Məmmədovun komandası darmadağınla növbəti mərhələyə yüksəlib

2026/2027 mövsümünün UEFA Avropa Liqasının ikinci təsnifat mərhələsinin Kipr "Pafos"u və Xorvatiyanın "Hayduk Split" komandaları arasında keçirilən ikinci oyunu başa çatıb.

İdman.Biz xəbər verir ki, komandalar "Alfameqa" stadionunda (Kolossi, Kipr) qarşılaşıblar. Ev sahibi komanda 4:0 hesabı ilə qalib gəlib.

"Pafos"un portuqaliyalı yarımmüdafiəçisi Qonsalo Rodriges 40-cı dəqiqədə qol vurdu. 90+2-ci dəqiqədə müdafiəçi David Qoldar kiprlilərin üstünlüyünü ikiqat artırıb və oyunu əlavə vaxta göndərib. 93-cü dəqiqədə hücumçu Qabriel Teyşeyra "Pafos"un üstünlüyünü artırıb. 117-ci dəqiqədə ev sahibi müdafiəçi João Correia son hesabı müəyyənləşdirib.

“Pafos”da oynayan azərbaycanlı futbolçu Murad Məmmədov 82-ci dəqiqədə əvəzetmədən meydana çıxıb.

Komandalar arasında ilk oyun bir həftə əvvəl, 23 iyulda baş tutmuşdu. "Hayduk" həmin oyunda 2:0 hesablı qələbə qazanmışdı. Beləliklə, "Pafos" Avropanın ikinci ən böyük yarışının növbəti mərhələsinə yüksəldi.

İdman.Biz
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