ABŞ Futbol Federasiyası FİFA-nın təklifini rədd etməkdə KONKAKAF-ı dəstəkləyib

Amerika Birləşmiş Ştatları Futbol Federasiyası (USSAF) özünün X sosial media səhifəsində FİFA-nın dünya çempionatı hüquqlarındakı payını özəl investorlara satmaq planına qarşı çıxan Şimali, Mərkəzi Amerika və Karib Hövzəsi Futbol Konfederasiyasını (KONKAKAF) dəstəkləyib.
“USSAF KONKAKAF-ı və onun üzvlərini dəstəkləyir”, - bəyanatda deyilir.
Əvvəlki media xəbərlərində aparıcı investor Donald Trampın qızı İvankanın əri Cared Kuşnerin kiçik qardaşı Coşua Kuşnerin təsis etdiyi fond kimi müəyyən edilmişdi.
30 iyulda Avropa Futbol Assosiasiyaları Birliyi (UEFA) ölkələri, təşkilatın dünya çempionatı və digər yarışların mülkiyyətini özəl investorlara ötürəcəyi təqdirdə FIFA turnirlərini boykot etmək niyyətində olduqlarını açıqladılar.