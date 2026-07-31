“Real” “Levante”nin hücumçusu Karlos Espini alıb

"Levante" rəsmi saytında hücumçu Karlos Espinin "Real Madrid"ə transferini elan edib.
İdman.Biz-in məlumatına görə, klub vurğulayır ki, bu müqavilə klubun gənclər akademiyasından tarixində ən böyük transferdir. Onun "Los Blancos"la müqaviləsi 30 iyun 2031-ci ilə qədərdir.
Jurnalist Fabrizio Romanonun sözlərinə görə, "Real Madrid" 21 yaşlı hücumçunun 25 milyon avroya satın alma seçimini aktivləşdirib.
Ötən mövsüm Espi bütün turnirlərdə 27 oyunda meydana çıxıb və 13 qol vurub. Onun "Levante" ilə müqaviləsi 2027-ci ilin yayına qədərdir. Transfermarkt portalındakı məlumata görə, onun bazar dəyəri 20 milyon avrodur.