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“Fulhem” və “Real” iki futbolçunun transferi ilə bağlı razılığa gəliblər

Dünya futbolu
Xəbərlər
31 İyul 2026 08:14
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“Fulhem” və “Real” iki futbolçunun transferi ilə bağlı razılığa gəliblər

"Fulhem" hücumçu Qonsalo Qarsiya və yarımmüdafiəçi Sezar Palasiosu "Real Madrid"dən transfer etmək üçün müqavilə imzalayıb.

İdman.Biz-in “Marca”ya istinadən məlumatına görə, London klubu hücumçunun hüquqlarının 70%-i üçün 40 milyon avro, 21 yaşlı yarımmüdafiəçinin hüquqlarının 70%-i üçün isə 8 milyon avro ilə 10 milyon avro arasında pul ödəyəcək.

Buna görə də iki satış "Real"a 50 milyon avro qazandıracaq. Mənbənin məlumatına görə, Qarsiya ilə bağlı danışıqlar başa çatıb, Palasiosla bağlı isə yalnız kiçik detallar qalıb və bu danışıqların yaxın saatlarda yekunlaşacağı gözlənilir.

Qonsalo Qarsiyanın "Fulhem"in yeni meneceri Alvaro Arbeloanın prioritet hədəfi olduğu bildirilir. Alvaro Arbeloa ötən mövsüm Madrid akademiyasının məzununa ispaniyalı Xabi Alonsonu "Los Blancos"un baş məşqçisi vəzifəsində əvəz edərkən artıq ona inamını göstərib.

İdman.Biz
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