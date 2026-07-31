“Atletiko”nun şikayətindən sonra “Barselona” və Alvaresə nə olacağı məlum olub

Əgər "Barselona" "Atletiko Madrid"in hücumçusu Xulian Alvaresi əldə etmək cəhdində qanun pozuntusunda günahkar bilinərsə, "Blaugrana" La Liqada üç xal itirə və/və ya məşq meydançası üç oyuna və ya iki aya qədər tamamilə və ya qismən bağlana bilər.
İdman.Biz “Marca”ya istinadən xəbər verir ki, oyunçu qeydiyyatı bir və ya daha çox transfer pəncərəsi üçün də qadağan edilə bilər.
Mənbənin məlumatına görə, bu işdə iştirak edənlər bir aydan iki ilə qədər və ya minimum dörd oyun (məşqçilər və oyunçular) müddətinə yarışlardan kənarlaşdırıla bilər. Cəzalandırılan oyunçu kluba yoxluğuna görə kompensasiya ödəməyə borcludur.
Alvaresə qarşı potensial sanksiyaların "Atletiko"nu çəkindirmədiyi vurğulanır və o, məsul şəxslərin cəzalandırılmasını təmin etməkdə "qərarlıdır".
30 iyulda "Atletiko"nun "Barselona"ya qarşı Alvaresi əldə etmək üçün etdiyi iddia edilən qanunsuz cəhdlərə görə İspaniya Kral Futbol Federasiyasına (RFEF) şikayət ərizəsi təqdim etdiyi bildirildi. "Blaugrana" RFEF İntizam Məcəlləsinin 93-cü maddəsi ilə cəzalandırıla bilər.