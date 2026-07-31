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“Arsenal”la “Nyukasl” Gimaraeşlə bağlı danışıqları yekunlaşdırmaq üzrədirlər

Dünya futbolu
Xəbərlər
31 İyul 2026 07:16
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“Arsenal”la “Nyukasl” Gimaraeşlə bağlı danışıqları yekunlaşdırmaq üzrədirlər

Londonun "Arsenal" klubu braziliyalı yarımmüdafiəçi Brunu Gimaraeşin "Nyukasl"dan transferi üçün fəal danışıqlar aparır və müqaviləni bağlamağa ümid edir.

İdman.Biz-in Ben Ceykobsa istinadən məlumatına görə, transfer haqqı 88 milyon avronu keçə bilər.

Mənbənin sözlərinə görə, "Nyukasl" rəsmi təklif verməsini qəti şəkildə inkar etsə də, klublar arasında danışıqlar davam edir və tezliklə başa çata bilər. "Arsenal" əvvəlcə şifahi müqavilə təklif edəcək, sonra isə rəsmi təklif verəcək.

"Topçular"ın Belçika "Brügge" klubundan London klubuna keçən cinah hücumçusu Xristos Tzolisin transferi üçün danışıqlar aparmaq üçün eyni prosesdən istifadə etdiyi bildirilir.

İdman.Biz
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