30 İyul 2026
AZ

PSJ və “Monako” yarımmüdafiəçinin transferi ilə bağlı razılığa gəliblər

Dünya futbolu
Xəbərlər
30 İyul 2026 21:36
86
PSJ və “Monako” yarımmüdafiəçinin transferi ilə bağlı razılığa gəliblər

PSJ və “Monako” yarımmüdafiəçi Maqnes Akliuş üçün 50 milyon avroluq transfer haqqı ilə bağlı razılığa gəliblər.

İdman.Biz-in Saşa Tavolyeriyə istinadən məlumatına görə, bu, “Monako”nun danışıqların əvvəlindən parislilərdən tələb etdiyi məbləğdir.

Akliuşun özü, əvvəllər də bildirildiyi kimi, artıq PSJ ilə şəxsi müqaviləsinin bütün şərtlərini qəbul edib. Transferlə bağlı bütün rəsmiləşdirmələrin tezliklə başa çatacağı gözlənilir.

Akliuş “Monako”nun gənclər sisteminin yetirməsidir. O, 2022-ci ilin yayından bəri böyüklər komandasında oynayır. Ötən mövsüm yarımmüdafiəçi 43 matçda yeddi qol vurub və 11 məhsuldar ötürmə edib. Onun müqaviləsi 2028-ci ilin yayına qədərdir.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Konfrans Liqası: “Dinamo” - “Neftçi” matçında ikinci hissədir
22:03
Futbol

Konfrans Liqası: “Dinamo” - “Neftçi” matçında ikinci hissədir - CANLI

Matçın baş hakimi Tim Marşalldır
“Qarabağ” Bolqarıstanda CSKA-nın qonağıdır
22:01
Futbol

“Qarabağ” Bolqarıstanda CSKA-nın qonağıdır - CANLI

Bakıdakı qolsuz heç-heçədən sonra Ağdam klubu Sofiyada “CSKA Sofia” ilə növbəti mərhələyə vəsiqə uğrunda mübarizə aparır
“Zirə” UEFA Konfrans Liqasında mübarizəni dayandırdı
21:52
Futbol

“Zirə” UEFA Konfrans Liqasında mübarizəni dayandırdı - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Matç Sumqayıt şəhər stadionunda keçirilib
İngiltərə Futbol Assosiasiyası UEFA-nın boykot qərarını dəstəkləyib
21:20
Dünya futbolu

İngiltərə Futbol Assosiasiyası UEFA-nın boykot qərarını dəstəkləyib

FIFA daha əvvəl 20 milyard dollarlıq törəmə şirkətin yaradılması üçün layihə konsepsiyasını dərc edib
“Roma” argentinalı mərkəz hücumçusunun transferini açıqlayıb
20:32
Dünya futbolu

“Roma” argentinalı mərkəz hücumçusunun transferini açıqlayıb

O, “Roma”da 9 nömrəli formanı geyinəcək
“Arsenal” A Seriyasında Vinisiusa alternativ tapıb
19:44
Dünya futbolu

“Arsenal” A Seriyasında Vinisiusa alternativ tapıb

Kənan Yıldız 2022-ci ildə “Bavariya”dan azad agent kimi “Yuventus”a qoşulub

Ən çox oxunanlar

İki güləşçimiz dünya çempionatının finalında - YENİLƏNİB
28 İyul 17:45
Güləş

İki güləşçimiz dünya çempionatının finalında - YENİLƏNİB

Təmsilçimiz üçüncü yer uğrunda qarşılaşmada qüvvəsini sınayacaq

Çempionlar Liqası: "Sabah" üçüncü təsnifat mərhələsində
28 İyul 20:50
Futbol

Çempionlar Liqası: "Sabah" üçüncü təsnifat mərhələsində - YENİLƏNİB + VİDEO

“Sabah” Çempionlar Liqasının üçüncü təsnifat mərhələsində “Lex” və “Orhus” arasındakı qarşılaşmanın qalibi ilə oynayacaq
U-18 basketbol millimiz Çexiyaya məğlub olub
00:04
Basketbol

U-18 basketbol millimiz Çexiyaya məğlub olub - YENİLƏNİB

Millimiz B qrupunu 2 qələbə, 3 məğlubiyyət ilə başa vurub
Azərbaycanın paragüllə atıcısı Dünya Kubokunun qalibi olub
27 İyul 22:37
Paralimpizm

Azərbaycanın paragüllə atıcısı Dünya Kubokunun qalibi olub - YENİLƏNİB

Bu gün start götürən turnirə iyulun 29-da yekun vurulacaq