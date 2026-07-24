“Kayrat” Kanye Uestin konsertinə görə Çempionlar Liqası matçının təxirə salıb

"Kayrat" klubu UEFA Çempionlar Liqasının üçüncü təsnifat mərhələsindəki ev oyununun Almatıda Kanye Uestin konserti ilə əlaqədar təxirə salındığını açıqlayıb.
İdman.Biz bildirir ki, bu barədə Qazaxıstan komandasının mətbuat xidməti məlumat verib.
"Kanye Uestin 14 avqustda Almatıdakı Mərkəzi Stadionda keçiriləcək konserti ilə Avropa Kubokunun üçüncü təsnifat mərhələsinin ev oyunu ilə üst-üstə düşdüyü üçün "Kayrat" klubunun ev stadionu matçın təşkili və ev sahibliyi üçün əlçatan olmayacaq.
Mövcud vəziyyəti və Avropa yarışlarının gərgin cədvəlini nəzərə alaraq, klub UEFA-dan üçüncü təsnifat mərhələsinin potensial ev oyununun təxirə salınmasını xahiş edib. Bu sorğuya baxıldıqdan sonra matçın Türküstan şəhərində, "Türküstan Arena"da keçirilməsi barədə razılığa gəlinib"
Oyunun tarixi və vaxtı, eləcə də bilet satışının başlanması ilə bağlı məlumat komandanın gələcək Avropa yolu müəyyən edildikdən sonra daha sonra dərc olunacaq", - "Kayrat"ın mətbuat xidmətindən bildirilib.
2026/2027 Çempionlar Liqasının birinci təsnifat mərhələsində "Kayrat" Monteneqro klubu "Sutyeska"nı (2:1, 2:0) iki oyunda məğlub etdi. İkinci təsnifat mərhələsinin ilk oyununda Qazaxıstan komandası Kiprin "Omoniya" klubuna məğlub oldu (0:1). Cavab matçı 29 iyul, çərşənbə günü keçiriləcək. Qalib komanda üçüncü təsnifat mərhələsinə vəsiqə qazanacaq.