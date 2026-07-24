“Əl-Hilal” Dembeleni transfer edə bilməyəcək - SƏBƏB

Fransanın PSJ klubunun hücumçusu Usman Dembelenin adı yay transfer dönəmində Səudiyyə Ərəbistanının “Əl-Hilal” komandası ilə hallanırdı. Lakin bu keçidin reallaşması getdikcə daha çətin görünür.
İdman.Biz "SkySport"a istinadən xəbər verir ki, son illərdə böyük transferlərə imza atan “Əl-Hilal” hazırda daha ehtiyatlı transfer siyasəti yürüdür. Buna görə də Dembele kimi ulduzun alınması hələlik real danışıqlardan çox, ehtimal olaraq qalır.
Əgər Səudiyyə klubu rəsmi addım atsa, yalnız futbolçunu razı salmaq kifayət etməyəcək. “Əl-Hilal” həm də PSJ-yə çox böyük məbləğdə təklif göndərməli olacaq.
Məlumata görə, transferin qiyməti 100 milyon avrodan aşağı olmayacaq və hətta bu rəqəmi keçə bilər. Dembele Paris klubunun əsas oyunçularından biridir və uzunmüddətli müqaviləsi PSJ-yə danışıqlarda üstünlük verir.
Lakin əsas maneə yalnız maliyyə deyil. PSJ-nin baş məşqçisi Luis Enrike Dembeleyi komandanın hücum sistemində əsas fiqurlardan biri hesab edir. Fransalı futbolçu həm qol vurmaqda, həm də hücumların qurulmasında mühüm rol oynayır.
PSJ-nin uğurlu layihə qurduğu bir vaxtda əsas ulduzlarından birini itirmək istəmədiyi bildirilir.
Digər tərəfdən, “Əl-Hilal”ın rəhbərliyi də əvvəlki illərlə müqayisədə daha ölçülü davranmağa başlayıb. Klub böyük məbləğli transferlər əvəzinə daha balanslı maliyyə siyasətinə və uzunmüddətli layihəyə üstünlük verir.