Norveç Futbol Assosiasiyası FIFA-nı siyasi müdaxilədə ittiham etdi

Norveç Futbol Assosiasiyasının prezidenti Lize Klaveness ABŞ millisinin hücumçusu Folarin Balogunun cəzasının ləğvi ilə bağlı yaranan qalmaqala görə FIFA-nı sərt tənqid edib.
İdman.Biz AS nəşrinə istinadən xəbər verir ki, Klaveness FIFA-nın Etika Komitəsinə rəsmi şikayət göndərməyə hazırlaşır. O hesab edir ki, qurumun prezidenti Canni İnfantino ABŞ prezidenti Donald Trampın müdaxiləsindən sonra siyasətin futbol qərarlarına təsir göstərməsinə imkan verib.
Norveç Futbol Assosiasiyasının rəhbəri bildirib ki, İnfantino baş verənlərlə bağlı açıq şəkildə səhv etdiyini etiraf etməlidir. Onun sözlərinə görə, siyasi təsirin intizam qərarlarına müdaxiləsi dünya futbolunun müstəqilliyini təhlükə altına qoyur və beynəlxalq yarışlara inamı sarsıdır.
Qeyd edək ki, qalmaqal Balogunun dünya çempionatının 1/16 finalında Bosniya və Herseqovina ilə oyunda qırmızı vərəqə almasından sonra yaranıb. Hücumçu növbəti matçı buraxmalı olsa da, FIFA İntizam Komitəsi diskvalifikasiyanın qüvvəsini dayandırıb. Daha sonra Donald Tramp bu qərarın verilməsində şəxsən iştirak etdiyini açıqlayıb.