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“Transfermarkt” dünya çempionatının rəmzi komandasını açıqlayıb

Dünya futbolu
Xəbərlər
24 İyul 2026 12:52
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“Transfermarkt” dünya çempionatının rəmzi komandasını açıqlayıb

"Transfermarkt" portalı 2026-cı il dünya çempionatının rəmzi yığmasını təqdim edib.

İdman.biz xəbər verir ki, siyahıda İspaniya, Argentina və Fransa futbolçuları üstünlük təşkil edib.

Turnirin rəmzi komandası belədir:

Qapıçı: Emiliano Martines (Argentina)

Müdafiəçilər: Mark Kukurelya (İspaniya), Lisandro Martines (Argentina), Pau Kubarsi (İspaniya), Əşrəf Hakimi (Mərakeş)

Yarımmüdafiəçilər: Rodri (İspaniya), Cud Bellinqem (İngiltərə), Lionel Messi (Argentina)

Hücumçular: Kilyan Mbappe (Fransa), Maykl Olise (Fransa), Erlinq Holand (Norveç)

Qeyd edək ki, mundialın qalibi finalda Argentina millisini 1:0 hesabı ilə məğlub edən İspaniya yığması olub.

İdman.Biz
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