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Yurgen Klopp Almaniya millisi ilə 2030-cu ilədək müqavilə imzalayıb

Dünya futbolu
Xəbərlər
24 İyul 2026 11:28
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Yurgen Klopp Almaniya millisi ilə 2030-cu ilədək müqavilə imzalayıb

Futbol üzrə Almaniya milli komandasının yeni baş məşqçisi Yurgen Kloppla müqavilə imzalanıb.

İdman.Biz xəbər verir ki, bu barədə tanınmış insayder Fabritsio Romano məlumat paylaşıb.

Onun sözlərinə görə, 59 yaşlı mütəxəssis 2030-cu ilin iyul ayına qədər yığmaya rəhbərlik edəcək. Təyinatın bu gün açıqlanacağı gözlənilir.

Qeyd edək ki, Yurgen Klopp Almaniya millisində Yulian Nagelsmannı əvəzləyəcək. Nagelsmann dünya çempionatının 1/16 final mərhələsində Paraqvaya məğlubiyyətdən sonra istefaya göndərilib.

İdman.Biz
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