24 İyul 2026
AZ

Azarkeşlər “Çelsi” rəhbərliyindən qazax hücumçunu heyətə qatmağı istəyirlər

Dünya futbolu
Xəbərlər
24 İyul 2026 12:23
61
Azarkeşlər “Çelsi” rəhbərliyindən qazax hücumçunu heyətə qatmağı istəyirlər

“Çelsi” futbol klubu barədə paylaşımlar edən "Against the World" adlı azarkeş səhifəsi London klubunun hücum xətti ilə bağlı maraqlı fikir irəli sürüb.

İdman.Biz xəbər verir ki, azarkeş səhifəsi Nikolas Cekson və Liam Delapı satmağı və ya uzunmüddətli icarəyə göndərilməsini klub rəhbərliyindən istəyiblər:

“Nikolas Cekson və Liam Delap heyətdən çıxarılmalıdır. Bunun daimi transfer və ya mövsümlük icarə yolu ilə baş verməsi fərq etmir. Mən Emanuel Emeqa və Dastan Satpayevin komandada qalmasını istəyirəm”.

Hazırda Qazaxıstan millisinin hücumçusu Dastan Satpayev “Çelsi” ilə mövsümöncəsi hazırlıq prosesini davam etdirir. Komandanın baş məşqçisi Xabi Alonso hazırlıq mərhələsinin yekununda futbolçunun gələcək taleyi ilə bağlı qərar verəcək.

Satpayev artıq London təmsilçisinin heyətində iki yoxlama oyununda meydana çıxıb.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

“CSKA Sofia”nın futbolçusu: “Qarabağ” çox güclü komandadır” - MÜSAHİBƏ
12:38
Futbol

“CSKA Sofia”nın futbolçusu: “Qarabağ” çox güclü komandadır” - MÜSAHİBƏ

Teodor İvanov cavab görüşündə daha yaxşı çıxış etməyə çalışacaqlarını bildirib
“Arsenal” yeni səfər formasını təqdim edib
12:15
Dünya futbolu

“Arsenal” yeni səfər formasını təqdim edib - FOTO/VİDEO

London klubu dizaynda 1991-ci ilin əfsanəvi formasına istinad edib

Neymar tənqidlərə sərt cavab verdi: “Öz həyatınızla məşğul olun”
12:08
Dünya futbolu

Neymar tənqidlərə sərt cavab verdi: “Öz həyatınızla məşğul olun”

“Santos”un ulduzu poker turnirinə qatıldığına görə hədəfə çevrilib

“Barselona” Laporteyə görə daha böyük məbləğ ödəyə bilər
11:33
Dünya futbolu

“Barselona” Laporteyə görə daha böyük məbləğ ödəyə bilər

“Atletik” müdafiəçinin sərbəst qalma qiymətinin açıqlanandan xeyli yüksək olduğunu bildirir

Yurgen Klopp Almaniya millisi ilə 2030-cu ilədək müqavilə imzalayıb
11:28
Dünya futbolu

Yurgen Klopp Almaniya millisi ilə 2030-cu ilədək müqavilə imzalayıb

Təyinatın bu gün açıqlanacağı gözlənilir
Elliot Anderson yeni klubunu təriflədi: “Bu, qaliblərdən ibarət komandadır”
11:23
Dünya futbolu

Elliot Anderson yeni klubunu təriflədi: “Bu, qaliblərdən ibarət komandadır”

İngilis futbolçu "Nottingem Forest"dən Mançester təmsilçisinin sıralarına qoşulub

Ən çox oxunanlar

UEFA Konfrans Liqası: “Dinamo” geridönüşlə Bakıda “Neftçi”ni məğlub edir
22 İyul 21:54
Futbol

UEFA Konfrans Liqası: “Dinamo” geridönüşlə Bakıda “Neftçi”ni məğlub edir - YENİLƏNİB + VİDEO

Görüş “Palms Sports Arena”da keçirilir
UEFA Çempionlar Liqası: “Sabah” minimal hesabla “KuPS”a qalib gəldi
21 İyul 21:58
Futbol

UEFA Çempionlar Liqası: “Sabah” minimal hesabla “KuPS”a qalib gəldi - YENİLƏNİB + VİDEO

Qarşılaşma “Bank Respublika Arena”da keçirilib
Avropa Liqası: “Qarabağ” “CSKA Sofia”nın müqavimətini qıra bilmədi
23 İyul 21:55
Futbol

Avropa Liqası: “Qarabağ” “CSKA Sofia”nın müqavimətini qıra bilmədi - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Matçı italiyalı FIFA referisi Daniele Kiffi idarə edib
Konfrans Liqası: “Zirə” səfərdə “Payde”yə minimal hesabla məğlub oldu
23 İyul 21:51
Futbol

Konfrans Liqası: “Zirə” səfərdə “Payde”yə minimal hesabla məğlub oldu - YENİLƏNİB + VİDEO

Komandalar arasındakı ilk görüşü moldovalı referi Roman Jitari idarə edib