24 İyul 2026
AZ

Neymar tənqidlərə sərt cavab verdi: “Öz həyatınızla məşğul olun”

Dünya futbolu
Xəbərlər
24 İyul 2026 12:08
74
Neymar tənqidlərə sərt cavab verdi: “Öz həyatınızla məşğul olun”

“Santos”un hücumçusu Neymar poker turnirində iştirak etdiyinə görə ünvanına səslənən tənqidlərə sərt reaksiya verib.

İdman.Biz xəbər verir ki, 34 yaşlı futbolçu sosial şəbəkə hesabında paylaşdığı videoda həmin gün istirahətdə olduğunu bildirib və tənqidçilərinə “öz həyatları ilə məşğul olmağı” tövsiyə edib:

“Bu gün ikinci məşqə hazırlaşırdım və yadıma düşdü ki, istirahət günümdə poker oynamağa getdiyim üçün hamı bundan danışırdı. Səhər məşq etdim, oyuna getmədim, sonra yenidən məşqlərə qayıtdım. İstirahət günüm idi. Amma yenə də danışırlar. İndi məşqə hazırlaşıram. Məşq edə bilərəm, yoxsa buna görə də məni tənqid edəcəksiniz? Öz həyatınızla məşğul olun”.

Olduqca əsəbi görünən Neymar videonun sonunda telefonun kamerasına əl vuraraq narazılığını ifadə edib.

Neymar ötən həftə 2026-cı il dünya çempionatından sonra qısa istirahətini başa vuraraq “Santos”un düşərgəsinə qayıdıb. Braziliya millisi mundialın 1/8 finalında Norveçə məğlub olaraq mübarizəni dayandırıb.

Hazırda fərdi fiziki hazırlıq proqramı üzrə çalışan hücumçu bu səbəbdən komanda ilə birlikdə Venesuelaya yollanmayıb. Buna baxmayaraq, “Santos” səfərdə UCV-ni 4:1 hesabı ilə məğlub edib.

Qeyd edək ki, Neymar uzun illərdir poker həvəskarı kimi tanınır. O, dünya çempionatından sonra, milli karyerasını başa vurduğunu açıqladıqdan bir neçə gün sonra da Las-Veqasda keçirilən poker turnirində iştirak etmişdi.

Neymar “Santos”un Cənubi Amerika Kubokunun 1/8 finalına vəsiqə uğrunda pley-off mərhələsinin ilk oyununda Venesuelanın “Universidad Central” (UCV) komandası ilə qarşılaşdığı vaxt San-Pauluda keçirilən poker turnirində iştirak etdiyinə görə tənqid olunmuşdu.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

“CSKA Sofia”nın futbolçusu: “Qarabağ” çox güclü komandadır” - MÜSAHİBƏ
12:38
Futbol

“CSKA Sofia”nın futbolçusu: “Qarabağ” çox güclü komandadır” - MÜSAHİBƏ

Teodor İvanov cavab görüşündə daha yaxşı çıxış etməyə çalışacaqlarını bildirib
Azarkeşlər “Çelsi” rəhbərliyindən qazax hücumçunu heyətə qatmağı istəyirlər
12:23
Dünya futbolu

Azarkeşlər “Çelsi” rəhbərliyindən qazax hücumçunu heyətə qatmağı istəyirlər

Azarkeş səhifəsi Nikolas Cekson və Liam Delapı satmağı və ya uzunmüddətli icarəyə göndərilməsini tələb edirlər

“Arsenal” yeni səfər formasını təqdim edib
12:15
Dünya futbolu

“Arsenal” yeni səfər formasını təqdim edib - FOTO/VİDEO

London klubu dizaynda 1991-ci ilin əfsanəvi formasına istinad edib

“Barselona” Laporteyə görə daha böyük məbləğ ödəyə bilər
11:33
Dünya futbolu

“Barselona” Laporteyə görə daha böyük məbləğ ödəyə bilər

“Atletik” müdafiəçinin sərbəst qalma qiymətinin açıqlanandan xeyli yüksək olduğunu bildirir

Yurgen Klopp Almaniya millisi ilə 2030-cu ilədək müqavilə imzalayıb
11:28
Dünya futbolu

Yurgen Klopp Almaniya millisi ilə 2030-cu ilədək müqavilə imzalayıb

Təyinatın bu gün açıqlanacağı gözlənilir
Elliot Anderson yeni klubunu təriflədi: “Bu, qaliblərdən ibarət komandadır”
11:23
Dünya futbolu

Elliot Anderson yeni klubunu təriflədi: “Bu, qaliblərdən ibarət komandadır”

İngilis futbolçu "Nottingem Forest"dən Mançester təmsilçisinin sıralarına qoşulub

Ən çox oxunanlar

UEFA Konfrans Liqası: “Dinamo” geridönüşlə Bakıda “Neftçi”ni məğlub edir
22 İyul 21:54
Futbol

UEFA Konfrans Liqası: “Dinamo” geridönüşlə Bakıda “Neftçi”ni məğlub edir - YENİLƏNİB + VİDEO

Görüş “Palms Sports Arena”da keçirilir
UEFA Çempionlar Liqası: “Sabah” minimal hesabla “KuPS”a qalib gəldi
21 İyul 21:58
Futbol

UEFA Çempionlar Liqası: “Sabah” minimal hesabla “KuPS”a qalib gəldi - YENİLƏNİB + VİDEO

Qarşılaşma “Bank Respublika Arena”da keçirilib
Avropa Liqası: “Qarabağ” “CSKA Sofia”nın müqavimətini qıra bilmədi
23 İyul 21:55
Futbol

Avropa Liqası: “Qarabağ” “CSKA Sofia”nın müqavimətini qıra bilmədi - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Matçı italiyalı FIFA referisi Daniele Kiffi idarə edib
Konfrans Liqası: “Zirə” səfərdə “Payde”yə minimal hesabla məğlub oldu
23 İyul 21:51
Futbol

Konfrans Liqası: “Zirə” səfərdə “Payde”yə minimal hesabla məğlub oldu - YENİLƏNİB + VİDEO

Komandalar arasındakı ilk görüşü moldovalı referi Roman Jitari idarə edib