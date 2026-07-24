24 İyul 2026
AZ

“CSKA Sofia” “Qarabağ”la cavab oyununun biletlərini satışa çıxardı

Futbol
Xəbərlər
24 İyul 2026 13:09
232
“CSKA Sofia” “Qarabağ”la cavab oyununun biletlərini satışa çıxardı

Bolqarıstanın “CSKA Sofia” klubu UEFA Avropa Liqasının ikinci təsnifat mərhələsində “Qarabağ”la keçiriləcək cavab görüşü öncəsi azarkeşlərinə müraciət edib.

İdman.Biz xəbər verir ki, Sofiya təmsilçisi tərəfdarlarını iyulun 30-da keçiriləcək qarşılaşmada komandanı dəstəkləməyə çağırıb.

Klub bildirib ki, futbolçular ilk oyunda bütün güclərini ortaya qoyublar və cavab matçında mübarizəni uğurla başa çatdırmaq üçün meydana çıxacaqlar.

“Qarabağ”la görüşün biletləri artıq satışdadır. Qarşılaşma iyulun 30-da saat 21:00-da Sofiyadakı “Vasil Levski” Milli Stadionunda keçiriləcək.

Biletlərin qiyməti sektorlardan asılı olaraq 12-100 avro (24-200 AZN) arasında dəyişir. 7 yaşadək uşaqlar böyüklərin müşayiəti ilə stadiona ödənişsiz daxil ola biləcəklər.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Azərbaycanlı FIFA referisi Konfrans Liqasının oyununa təyinat alıb
17:55
Futbol

Azərbaycanlı FIFA referisi Konfrans Liqasının oyununa təyinat alıb

Kamal Umudluya həmyerliləri Namik Hüseynov və Vüsal Məmmədov kömək edəcək
“Yuventus” Martines planında ilişib qaldı: hədəf Suzuki və Vikario oldu
17:48
Dünya futbolu

“Yuventus” Martines planında ilişib qaldı: hədəf Suzuki və Vikario oldu

İtaliya klubu qapıçı mövqeyini gücləndirmək üçün iki namizədi nəzərdən keçirir

“Zirə”nin keçmiş legioneri Almaniya klubuna transfer olundu
17:43
Dünya futbolu

“Zirə”nin keçmiş legioneri Almaniya klubuna transfer olundu

Leroy Mikels karyerasını “Valdhof Manhaym”da davam etdirəcək
Futbol tarixinin ən möhtəşəm mundialları: bütün zamanların TOP-10 Dünya Kuboku
17:40
Dünya futbolu

Futbol tarixinin ən möhtəşəm mundialları: bütün zamanların TOP-10 Dünya Kuboku

"The Athletic" dünya çempionatları tarixinin ən yaxşı 10 turnirini açıqladı
UEFA-dan “Kups” - “Sabah” matçına təyinat
17:30
Futbol

UEFA-dan “Kups” - “Sabah” matçına təyinat

Azərbaycan çempionunun Çempionlar Liqasındakı vacib oyununa hakim briqadası məlum olub
Murad Musayev Ekvador millisinin ulduzunu heyətinə qatmaq istəyir
17:24
Dünya futbolu

Murad Musayev Ekvador millisinin ulduzunu heyətinə qatmaq istəyir

Rusiya klubu Qonsalo Platanın transferi üçün 15 milyon avro ödəyə bilər

“Şəfa”nın müdafiəçisi “Səbail”ə keçdi
17:12
Azərbaycan futbolu

“Şəfa”nın müdafiəçisi “Səbail”ə keçdi

Pərviz Azadov yeni mövsümdə “Səbail”in uğurları üçün çalışacaq

Ən çox oxunanlar

UEFA Konfrans Liqası: “Dinamo” geridönüşlə Bakıda “Neftçi”ni məğlub edir
22 İyul 21:54
Futbol

UEFA Konfrans Liqası: “Dinamo” geridönüşlə Bakıda “Neftçi”ni məğlub edir - YENİLƏNİB + VİDEO

Görüş “Palms Sports Arena”da keçirilir
UEFA Çempionlar Liqası: “Sabah” minimal hesabla “KuPS”a qalib gəldi
21 İyul 21:58
Futbol

UEFA Çempionlar Liqası: “Sabah” minimal hesabla “KuPS”a qalib gəldi - YENİLƏNİB + VİDEO

Qarşılaşma “Bank Respublika Arena”da keçirilib
Avropa Liqası: “Qarabağ” “CSKA Sofia”nın müqavimətini qıra bilmədi
23 İyul 21:55
Futbol

Avropa Liqası: “Qarabağ” “CSKA Sofia”nın müqavimətini qıra bilmədi - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Matçı italiyalı FIFA referisi Daniele Kiffi idarə edib
Konfrans Liqası: “Zirə” səfərdə “Payde”yə minimal hesabla məğlub oldu
23 İyul 21:51
Futbol

Konfrans Liqası: “Zirə” səfərdə “Payde”yə minimal hesabla məğlub oldu - YENİLƏNİB + VİDEO

Komandalar arasındakı ilk görüşü moldovalı referi Roman Jitari idarə edib