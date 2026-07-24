24 İyul 2026
AZ

Mateuş Koxalski: “Müəyyən çatışmazlıqlarımız oldu” - MÜSAHİBƏ

Futbol
Müsahibə
24 İyul 2026 13:53
207
Mateuş Koxalski: “Müəyyən çatışmazlıqlarımız oldu” - MÜSAHİBƏ

“Qarabağ”ın qapıçısı Mateuş Koxalski UEFA Avropa Liqasının ikinci təsnifat mərhələsində Bolqarıstanın “CSKA Sofia” klubuna qarşı keçirdikləri ilk oyunu (0:0) dəyərləndirib.

Polşalı futbolçu futbolxeber.az-a müsahibəsində qarşılaşma, cavab görüşünə hazırlıq və azarkeşlərin dəstəyi barədə danışıb.

Həmin müsahibəni təqdim edirik.

- UEFA Avropa Liqasının ikinci təsnifat mərhələsinin ilk oyununda “CSKA Sofia” ilə bərabərə qaldınız (0:0). Oyunla bağlı fikirləriniz necədir?

- Çətin oyun alındı. Çox yaxşı komandaya qarşı oynayırdıq. Onlar bütün güclərini meydanda qoydular, bizə qarşı çox yaxşı çıxış etdilər. Biz də qalib gəlmək istəyirdik. Təəssüf ki, alınmadı.

- İstədiyiniz nəticəni qazanmağınıza nə mane oldu?

- Müəyyən çatışmazlıqlarımız oldu. Qol epizodlarından faydalana bilmədik. Bu da nəticəyə öz təsirini göstərdi.

- Cavab matçından gözləntiləriniz?

- Bəzi şeyləri dəyişməliyik. İkinci matçda qalib gəlmək üçün əlimizdən gələni edəcəyik. Məqsədimiz səfərdə mərhələ adlamaqdır.

- Uğurlu nəticə üçün nələri dəyişmək lazımdır?

- İlk matçda çoxlu top itkilərinə yol verdik. Səfərdə daha diqqətli olmalıyıq. İstənilən halda “Qarabağ” yüksək səviyyəli komandadır və bunu ikinci görüşdə göstərməliyik.

- Azarkeşlərə nə demək istərdiniz?

- Ötən ev oyununda olduğu kimi, bu dəfə də azarkeşlər bizə əla dəstək nümayiş etdirdilər. Onları sevindirməyi çox istəyirdik. İnanıram ki, növbəti matçlarda fanatları daha çox sevindirəcəyik.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Azərbaycanlı FIFA referisi Konfrans Liqasının oyununa təyinat alıb
17:55
Futbol

Azərbaycanlı FIFA referisi Konfrans Liqasının oyununa təyinat alıb

Kamal Umudluya həmyerliləri Namik Hüseynov və Vüsal Məmmədov kömək edəcək
“Yuventus” Martines planında ilişib qaldı: hədəf Suzuki və Vikario oldu
17:48
Dünya futbolu

“Yuventus” Martines planında ilişib qaldı: hədəf Suzuki və Vikario oldu

İtaliya klubu qapıçı mövqeyini gücləndirmək üçün iki namizədi nəzərdən keçirir

“Zirə”nin keçmiş legioneri Almaniya klubuna transfer olundu
17:43
Dünya futbolu

“Zirə”nin keçmiş legioneri Almaniya klubuna transfer olundu

Leroy Mikels karyerasını “Valdhof Manhaym”da davam etdirəcək
Futbol tarixinin ən möhtəşəm mundialları: bütün zamanların TOP-10 Dünya Kuboku
17:40
Dünya futbolu

Futbol tarixinin ən möhtəşəm mundialları: bütün zamanların TOP-10 Dünya Kuboku

"The Athletic" dünya çempionatları tarixinin ən yaxşı 10 turnirini açıqladı
UEFA-dan “Kups” - “Sabah” matçına təyinat
17:30
Futbol

UEFA-dan “Kups” - “Sabah” matçına təyinat

Azərbaycan çempionunun Çempionlar Liqasındakı vacib oyununa hakim briqadası məlum olub
Murad Musayev Ekvador millisinin ulduzunu heyətinə qatmaq istəyir
17:24
Dünya futbolu

Murad Musayev Ekvador millisinin ulduzunu heyətinə qatmaq istəyir

Rusiya klubu Qonsalo Platanın transferi üçün 15 milyon avro ödəyə bilər

“Şəfa”nın müdafiəçisi “Səbail”ə keçdi
17:12
Azərbaycan futbolu

“Şəfa”nın müdafiəçisi “Səbail”ə keçdi

Pərviz Azadov yeni mövsümdə “Səbail”in uğurları üçün çalışacaq

Ən çox oxunanlar

UEFA Konfrans Liqası: “Dinamo” geridönüşlə Bakıda “Neftçi”ni məğlub edir
22 İyul 21:54
Futbol

UEFA Konfrans Liqası: “Dinamo” geridönüşlə Bakıda “Neftçi”ni məğlub edir - YENİLƏNİB + VİDEO

Görüş “Palms Sports Arena”da keçirilir
UEFA Çempionlar Liqası: “Sabah” minimal hesabla “KuPS”a qalib gəldi
21 İyul 21:58
Futbol

UEFA Çempionlar Liqası: “Sabah” minimal hesabla “KuPS”a qalib gəldi - YENİLƏNİB + VİDEO

Qarşılaşma “Bank Respublika Arena”da keçirilib
Avropa Liqası: “Qarabağ” “CSKA Sofia”nın müqavimətini qıra bilmədi
23 İyul 21:55
Futbol

Avropa Liqası: “Qarabağ” “CSKA Sofia”nın müqavimətini qıra bilmədi - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Matçı italiyalı FIFA referisi Daniele Kiffi idarə edib
Konfrans Liqası: “Zirə” səfərdə “Payde”yə minimal hesabla məğlub oldu
23 İyul 21:51
Futbol

Konfrans Liqası: “Zirə” səfərdə “Payde”yə minimal hesabla məğlub oldu - YENİLƏNİB + VİDEO

Komandalar arasındakı ilk görüşü moldovalı referi Roman Jitari idarə edib