Yevgeni Lovçev: “İnfantino bütün futbolu biabır etdi”

Moskva “Spartak”ının sabiq futbolçusu Yevgeni Lovçev FIFA prezidenti Canni İnfantinonu sərt tənqid edib.
İdman.Biz "Sovetski Sport"a istinadən xəbər verir ki, veteran futbolçu 2026-cı il dünya çempionatı zamanı İnfantinonun davranışlarının onun qurumdakı nüfuzuna ciddi zərbə vurduğunu deyib.
Lovçev xüsusilə ABŞ prezidenti Donald Trampın ABŞ millisinin hücumçusu Folarin Baloquna göstərilən qırmızı vərəqənin ləğv edilməsi ilə bağlı hadisəni xatırladıb və bunu turnirin kulminasiya nöqtəsi adlandırıb:
“İnfantino bütün futbolu biabır etdi. Onun Trampın qarşısında davranışı heç də xoş görünmür. Düşünürəm ki, yaxın vaxtlarda onu vəzifəsindən uzaqlaşdıracaqlar”.
Lovçev bununla yanaşı, dünya çempionatının İspaniya ilə Argentina arasında keçirilən final oyunundakı hakim idarəçiliyini də kəskin tənqid edib. Onun sözlərinə görə, qarşılaşmanın hakimliyi heç bir tənqidə tab gətirmirdi.