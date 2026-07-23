“Real”da klubun Rodrini almaq istədiyi barədə şayiələrdən qıcıqlanıblar

"Real Madrid" klubun "Mançester Siti"nin yarımmüdafiəçisi Rodri ilə maraqlanması ilə bağlı xəbərləri "yalan" adlandırıb.
İdman.Biz-in AS-a istinadən məlumatına görə, klub 30 yaşlı futbolçunun potensial transferi ilə bağlı şayiələrdən qıcıqlanıb, baxmayaraq ki, onunla heç bir əlaqəsi olmayıb.
Mənbənin məlumatına görə, "Real Madrid"in baş məşqçisi Joze Mourinyo Rodriyə uyğun olmayan oyun tərzi aşılamaq niyyətindədir. "Los Blancos"un mövqeyinə baxmayaraq, ispan yarımmüdafiəçisi hazırda transfer bazarındadır. "Mançester Siti" 2026-cı il dünya çempionatının qalibini təxminən 60 milyon avroya sata bilər.
Ötən mövsüm Rodri bütün yarışlarda 33 oyunda meydana çıxıb və iki qol vurub. Onun klubla hazırkı müqaviləsi 2027-ci ilin yayına qədərdir. Transfermarkt portalındakı məlumata görə, onun bazar dəyəri 50 milyon avrodur.