Maaş mübahisələri Qvardiolanın İtaliya millisinə təyinatına mane olur

“La Gazzetta dello Sport” qəzetinin məlumatına görə, Xosep Qvardiolanın İtaliya milli komandasının baş məşqçisi təyin edilməsi ilə bağlı danışıqlarda əsas maneə maaş gözləntilərindəki ciddi uyğunsuzluqdur.
İdman.Biz bildirir ki, İtaliya Futbol Federasiyası (FIGC) ispan məşqçi ilə əməkdaşlıq etməkdə maraqlıdır: təşkilatın prezidenti Covanni Malaqo federasiyanın Qvardiolanı cəlb etmək üçün əhəmiyyətli maliyyə xərcləri etməyə hazır olduğunu gizlətməyib. Lakin hazırda kompromis əldə etmək mümkün deyil: mənbəyə görə, FIGC məşqçiyə ildə 10 milyon avro təklif edir, Qvardiolanın özü isə təxminən ikiqat maaş gözləyir.
Şəxsi amillər də məşqçinin mövqeyinə təsir göstərir: Qvardiola ailəsi ilə daha çox vaxt keçirmək istəyir və mənbələr inanırlar ki, yaxınları bu addımı dəstəkləməsə, italyanların təklifini qəbul etməsi ehtimalı azdır.
Qvardiola ilə razılaşma uğursuz olarsa, federasiya yenidən Andrea Pirlo, Roberto Mançini və Antonio Kontenin namizədliyini nəzərdən keçirə bilər.