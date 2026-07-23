Alexandro Qarnaço icarə əsasında “Aston Villa”ya keçib

İngiltərənin “Aston Villa” klubu rəsmi saytında Alexandro Qarnaçonun “Çelsi”dən icarəyə götürüldüyünü açıqlayıb.
İdman.Biz bildirir ki, 22 yaşlı argentinalı komandaya mövsümlük icarə əsasında qoşulub.
Qarnaço “Mançester Yunayted”in gənclər komandasından keçib və 2025-ci ilin yayında “Çelsi”yə keçməzdən əvvəl “Old Trafford”da klub üçün 144 oyun keçirib. Cinahlarda və mərkəzdə eyni dərəcədə rahat oynayan Qarnaço ötən mövsüm “Çelsi”də 43 oyunda səkkiz qol vurub.
Səkkiz dəfə milli komandada forma geyinən cinah oyunçusu “Everton”a qarşı möhtəşəm akrobatik zərbəsinə görə 2024-cü il FIFA Puşkaş Mükafatını qazanıb.