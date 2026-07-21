“Qalatasaray” və “Beşiktaş” rəhbərliyində olan şəxlər mərc oyunlarında iştiraka görə saxlanılıblar

Türkiyədə öz komandalarının oyunlarına mərc etməkdə şübhəli bilinən on yeddi nəfər saxlanılıb.
İdman.Biz bu barədə Anadolu-ya istinadən xəbər verir.
Müstəntiqlərin sözlərinə görə, peşəkar futbol klublarında yüksək vəzifələrdə çalışan 19 nəfər komandalarının oyunlarına mərc edib. Onlardan on yeddisi saxlanılıb, ikisi isə hazırda xaricdədir.
Rəsmi şəxslər komandalarının oyunlarına rəsmi mərc platformaları vasitəsilə mərc edirlər. Şübhəlilər arasında “Beşiktaş”, “Qalatasaray”, “Adana Demirspor” və digər klubların nümayəndələri də var. Bəzi hallarda nümayəndələr öz komandalarına qarşı mərc edirlər. Fərdi oyunçuların performansına mərc etmək də populyar olub. İstintaq davam edir.