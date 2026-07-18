“Milan” “Marsel”in yarımmüdafiəçisi Hoybyerqlə müqavilə imzalamaq istəyir

"Milan" heyətini "Marsel"in yarımmüdafiəçisi Pyer-Emil Hoybyerq ilə gücləndirməyi planlaşdırır.
İdman.Biz bildirir ki, danimarkalı oyunçu "Rossoneri"nin yeni baş məşqçisi Ruben Amorimin oyun tərzinə uyğunlaşdığı üçün İtaliya komandasına əhəmiyyətli bir əlavə ola bilər.
Pyer-Emil Hoybyerq Danimarka futbol sisteminin yetirməsidir. O, "Bavariya", "Auqsburq", "Şalke", "Tottenhem Hotspur" və "Sauthempton"da oynayıb. O, 2024-cü ilin yayında "Tottenhem Hotspur"dan icarə əsasında "Marsel"ə keçib və ötən yay yarımmüdafiəçi Provans klubu ilə 2028-ci ilin yayına qədər daimi müqavilə imzalayıb.