“Frayburq” yarımmüdafiəçi Yannik Engelhardtın kluba qayıtdığını açıqlayıb

"Frayburq" rəsmi saytında yarımmüdafiəçi Yannik Engelhardtın "Komo"dan komandaya transferini elan etdi.
İdman.Biz xəbər verir ki, Yannik Engelhardt "Verder Bremen"in gənclər sisteminin yetirməsidir.
"Frayburq"la həmişə güclü əlaqəm olub - nə oyunçularla, nə də rəhbərliklə. "Frayburqa qayıtmaq çox xoşdur; məni çox isti qarşıladılar. Burada əsl ambisiya atmosferi var, bu da mənim xoşuma gəlir və işə başlamaqda qərarlıyam", - Engelhardt "Frayburq"un saytında bildirib.
Oyunçu əvvəllər 2021-ci ildən 2023-cü ilə qədər "Frayburq"un gənclər komandasında oynayıb. Transfermarkt-a görə, onun hazırkı bazar dəyəri 7 milyon avrodur.