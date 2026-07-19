İngiltərə komandası 2026-cı il dünya çempionatında Fransaya qarşı üçüncü yer uğrunda matça üç “Arsenal” oyunçusu ilə başlayıb.
İdman.Biz-in məlumatına görə, Deklan Rays, Bukayo Saka və Ebereçi Eze start heyətindədirlər.
Oyunun ilk yarısı 3:0 hesabı ilə İngiltərənin xeyrinə bitib. Qollardan üçünü "Arsenal"ın oyunçuları Saka (2) və Rays vurublar.
Komandaların start heyətləri:
Fransa: Mik Menyan, Malo Qusto, İbrahima Konate, Maksans Lakrua, Teo Ernandes, Rayan Çerki, Adrien Rabio, Dezire Due, Uorren Zair-Emeri, Maykl Olise, Kilian Mbappe.
İngiltərə: Din Henderson, Carell Kuansa, Ezri Konsa, Ced Spens, Mark Qehi, Morqan Rocers, Deklan Rays, Ebereçi Eze, Bukayo Saka, Markus Reşford, Ayvan Toni.
Analoji hal sonuncu dəfə 2002-ci il dünya çempionatında baş vermişdi. Braziliyaya qarşı dörddəbir final matçını İngiltərə üç “Arsenal” oyunçusu ilə başlamışdı: Devid Siman, Sol Kempbell və Eşli Koul.
İngiltərə - Fransa matçı Mayamidəki “Hard Rock” stadionunda keçirilir. Hər iki komanda yarımfinalda məğlub olub: ingilislər Argentinaya (1:2), fransızlar isə İspaniyaya (0:2) məğlub oldular.