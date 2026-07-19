Olise Pelenin mundialda məhsuldar ötürmə rekordunu qırıb

Fransa millisinin hücumçusu Maykl Olise əfsanəvi braziliyalı hücumçu Pelenin dünya çempionatı tarixindəki rekordunu keçib.
İdman.Biz bildirir ki, 24 yaşlı futbolçu hazırda davam edən 2026-cı il dünya çempionatının üçüncü yer uğrunda oyununda İngiltərə ilə iki məhsuldar ötürmə edib.
Oyun 6:4 hesabı ilə İngiltərənin xeyrinə başa çatıb.
Cinah oyunçusu dünya çempionatını yeddi məhsuldar ötürmə ilə başa vurub.
Opta Sport statistika portalına görə, Olise, məhsuldar ötürmə statistikasının tərtib olunmağa başladığı 1966-cı ildən bəri tək bir turnirdə Pelenin ən yaxşı məhsuldar ötürmə sayını (altı, 1970-ci ildə) keçib.