Runi Holanda mərcdə uduzdu və avarçəkənliyə başladı - VİDEO

İngilis futbol əfsanəsi Ueyn Runi, hətta butslarını avarla dəyişdirmək bahasına belə, sözünün ağası olduğunu sübut edib.
İdman.Biz xəbər verir ki, keçmiş "Mançester Yunayted" hücumçusu "Mançester Siti"nin forvardı Erlinq Holandla mərcdə uduzduqdan sonra Hudzon çayı boyunca əsl avarçəkmə səyahətinə çıxıb.
Hər şey beynəlxalq turnirdə mərclə başladı. Runi Norveçin nəhəng Braziliyanı məğlub edə bilməyəcəyinə tamamilə əmin idi və skandinaviyalılar qalib gələrsə, Holandın ən inanılmaz tələbini yerinə yetirəcəyinə söz verib. Lakin "vikinqlər" beşqat dünya çempionunu məğlub edərək gözlənilməz qələbə qazanıb. Erlinq matçdan dərhal sonra Ueyndan böyük avarçəkmə səyahətinə çıxmaq vədini yerinə yetirməsini tələb edib.
Runi heç bir bəhanə gətirməyib və sözünə əməl edib. Lakin o, bu səyahəti təkbaşına etmək məcburiyyətində qalmayıb. Keçmiş hücumçuya köhnə futbol tanışları - keçmiş qapıçı Co Hart və ekspert Mika Riçards qoşulub. Üçlük, yumoristik anlar, zarafatlar və səmimi duyğularla Hudzon çayında avar çəkməyə başlayıb.
BBC-nin çəkiliş qrupu bu qeyri-adi səyahəti lentə alıb. Nəticədə, dostcasına mübahisə artıq sosial mediada yayılan canlı və cəlbedici sənədli filmə çevrilib.