Canni İnfantino: “DÇ-2026 tarixin ən yaxşısı mundialıdır”

FİFA prezidenti Canni İnfantino 2026-cı il dünya çempionatını indiyə qədərki ən yaxşı mundial adlandırıb.
İdman.Biz-in məlumatına görə, təşkilatın rəhbəri turnirin miqyasını, stadionlardakı atmosferi və dünyanın hər yerindən azarkeşlərin marağını yüksək qiymətləndirib.
"Final atəşfəşanlıq kimi olacaq. Möhtəşəm olacaq. Dünya dayanacaq və üç milyard insan dünya çempionatının bitməsini izləyəcək. Bu turnir tamamilə möhtəşəm, unikal və inanılmaz olur. Ən yaxşı oyunçularımız, ən yaxşı komandalarımız, dolu stadionlarımız və əsl bayramımız var", - deyə İnfantino bildirib.
Onun sözlərinə görə, 2026-cı il dünya çempionatı təşkilatçıların ən ağlasığmaz gözləntilərini belə aşıb.
"Dünya dayanıb izləyir. Keçmişi və bu günü nəzərə alsaq, bu, tarixin ən yaxşı dünya çempionatıdır. Üstəlik, bizi gələcəyə hazırlayır. Turnirin böyük olacağını təsəvvür edirdim, amma bu qədər böyük olacağını yox. Belə bir atmosfer, bayram və enerji gözləmirdim", - deyə FİFA prezidenti qeyd edib.
İnfantino həmçinin yarışın böyük insidentsiz keçdiyini bildirib.
"Dünyada xoşbəxtlik hökm sürür. Əlbəttə ki, bir komanda uduzanda azarkeşləri kədərlənir. Amma futbolu qeyd etmək üçün dünyanın hər yerindən insanlar gəldi. Heç bir hadisə baş vermədi. Dünyanın hər yerindən insanlar buraya gəldilər və hamısı futbolu qeyd edirlər", - deyə o vurğuladı.
FİFA prezidenti debütantların çıxışlarını və turnirin gözlənilməz hekayələrini xüsusilə qeyd edib.
"Əvvəlki bütün çempionlar dünya çempionatında oynadılar, lakin yeni komandalar və yeni ölkələr də meydana çıxdı. Yalnız futbolun yaza və əfsanəyə çevirə biləcəyi hekayələr gördük", - deyə İnfantino əlavə edib.