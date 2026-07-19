DÇ-2026 finalı: Nəzarət futbolu ilə Messi sehrinin savaşı - İDMAN.BİZ-in TƏHLİLİ

DÇ-2026-nın finalında bu gün İspaniya və Argentina milliləri dünya çempionluğu uğrunda qarşılaşacaqlar.
İdman.Biz xəbər verir ki, turnirin 104-cü və son oyunu ABŞ-nin Nyu-Cersi ştatındakı Nyu-York/Nyu-Cersi stadionunda keçiriləcək. Görüş Bakı vaxtı ilə saat 23:00-da başlayacaq. Finalı sloveniyalı hakim Slavko Vinçiç idarə edəcək.
Finala aparan yol komandaların xarakterini dəqiq göstərir. İspaniya qrupda Kabo-Verde ilə 0:0 hesablı heç-heçə edib, Səudiyyə Ərəbistanını 4:0, Uruqvayı 1:0 məğlub edib. Luis de la Fuente komandası pley-offda Avstriyanı 3:0, Portuqaliyanı 1:0, Belçikanı 2:1, yarımfinalda isə Fransanı 2:0 hesabı ilə keçib. İspaniya yeddi oyunda 13 qol vurub, yalnız bir qol buraxıb. Altı “quru” oyun və 37 matçlıq məğlubiyyətsiz seriya komandanın əsas üstünlüyünün topa nəzarətlə yanaşı, müdafiə balansı olduğunu göstərir.
Argentina qrupda Əlcəzairi 3:0, Avstriyanı 2:0, İordaniyanı 3:1 hesabı ilə məğlub edib. Lionel Skaloninin komandası 1/16 finalda Kabo-Verdeyə əlavə vaxtda 3:2, 1/8 finalda Misirə 3:2, 1/4 finalda İsveçrəyə əlavə vaxtda 3:1, yarımfinalda İngiltərəyə 2:1 qalib gəlib. Son dünya çempionu yeddi qarşılaşmada 19 qol vurmaqla turnirin ən məhsuldar komandasıdır, lakin yeddi qol buraxıb. Argentina iki dəfə əlavə vaxt oynayıb, Misir və İngiltərə ilə matçlarda isə son dəqiqələrdə geridönüş edib. Buna görə fiziki üstünlük İspaniyanın, gərgin oyunları idarə etmək təcrübəsi isə Argentinanın xeyrinə ola bilər.
İspaniyanın əsas planı 4-2-3-1 düzülüşündə Rodri və Fabian Ruizin mərkəzdə üstünlük yaratmasına, Dani Olmonun xətlər arasında sərbəst zona tapmasına, cinahlarda Lamin Yamal ilə Aleks Baenanın meydanı genişləndirməsinə əsaslanır. Top itirildikdən sonra dərhal başlayan pressinq rəqibin əks-hücum imkanını azaltmağa xidmət edir. İspaniyanın ötürmələrdə dəqiqliyi 93 faizdir. Rodri ritmi müəyyənləşdirir, hücumun istiqamətini dəyişir və ilk müdafiə səddinə çevrilir. Sistemin riskli tərəfi cinah müdafiəçiləri irəli qalxanda arxada yaranan sahədir. Argentina ilk pressinqi keçsə, Messi, Xulian Alvares və irəli qoşulan Enzo Fernandes həmin boşluqlardan istifadə edə bilərlər.
Skaloni top rəqibdə olarkən 4-4-2 formasında sıxlaşan, hücumda isə Messinin mövqeyinə uyğun dəyişən sistem seçə bilər. Argentina uzun müddət topa sahib olmaqdan çox, mərkəzi bağlamağa, rəqibi cinahlara yönəltməyə və topu qazandıqdan sonra sürətli keçidlər etməyə çalışır. Görünən odur ki, Enzo Fernandes, Aleksis Mak Allister və Leandro Paredesin əsas vəzifəsi Rodrinin rahat ötürmə verməsinin qarşısını almaq və Messiyə cərimə meydançasının qarşısında top çatdırmaq olacaq. Standart vəziyyətlər və ehtiyatdan meydana daxil olan Lautaro Martines də Argentinanın ciddi silahlarıdır. Lautaro İngiltərə ilə yarımfinalda sonradan oyuna qoşularaq qələbə qolunu vurub.
Əsas fərdi duellərdən biri Aymerik Laportla Messi arasında olacaq. Laport müdafiə xəttindən çıxsa, arxasında Alvares üçün boşluq yarana bilər. Geri çəkilsə, Messi zərbə və həlledici ötürmə üçün vaxt qazanacaq. Rodri ilə Enzo Fernandesin mərkəzdəki mübarizəsi oyunun sürətini müəyyənləşdirə bilər. Sağ cinahda Yamalın qarşısını Nikolas Talyafiko almağa çalışacaq. Yamalın birəbir keçidləri qədər, rəqibi özünə çəkib Olmo və Pedro Porro üçün yaratdığı sahə də təhlükəlidir. FIFA da final ərəfəsində məhz bu üç qarşıdurmanı həlledici fərdi duellər kimi fərqləndirib.
Messi yeddi oyunda səkkiz qol və dörd məhsuldar ötürmə ilə Argentinanın 19 qolundan 12-də birbaşa iştirak edib. 39 yaşlı kapitan topu təhlükəli zonada qəbul etdiyi anda oyunun quruluşunu dəyişə bilir. İspaniya onu tək futbolçu ilə deyil, zona prinsipi ilə nəzarətdə saxlamağa çalışacaq. Argentina Talyafikonun cinah reydləri, Mak Allister və Enzonun irəli qaçışları ilə rəqib müdafiəçiləri Messidən uzaqlaşdırmağa cəhd edəcək. İspaniyada əsas diqqət Yamala yönəlsə də, Oyarzabalın bitiriciliyi, Olmonun yaradıcılığı və Mikel Merinonun sonradan cərimə meydançasına qoşulması alternativlər yaradır.
Yamal və Pedro Porro həftə ərzində məşqin bir hissəsini buraxsalar da, onların finalda meydana çıxmasına maneə gözlənilmir. İspaniyanın son açıq məşqi ildırım təhlükəsinə görə ləğv olunub və futbolçular qapalı məkanda çalışıblar. Argentinanın məşqi isə 45 dəqiqə gec başlayıb.
İsti və rütubətli hava, meydançanın vəziyyəti və su fasilələri İspaniyanın ötürmə ritmini poza, qarşılaşmanı daha çox ikili mübarizələrin olduğu oyuna çevirə bilər. Bu ssenari texniki nəzarətdən çox emosional və fiziki mübarizəyə üstünlük verən Argentinaya uyğun görünür.
İspaniya topa nəzarəti qoruyub Argentinanın keçid hücumlarını başlanğıc nöqtəsində dayandırsa, oyunu öz ritmində aparacaq. Argentina isə Messini Laportla Rodri arasındakı zonada topla görüşdürsə, İspaniyanın turnirdə az görünən müdafiə problemlərini üzə çıxara bilər. Erkən qol İspaniyaya nəzarəti, Argentinaya isə boş sahələri verəcək. Hesab uzun müddət dəyişməz qalsa, Skaloninin əlavə vaxt və gərgin sonluqlar üzrə təcrübəsi daha çox əhəmiyyət daşıyacaq.
İspaniya və Argentina dünya çempionatları tarixində yalnız bir dəfə qarşılaşıblar. 1966-cı ilin qrup mərhələsində keçirilən həmin oyunda Argentina 2:1 hesabı ilə qalib gəlib. Tərəflər yoldaşlıq görüşləri də daxil olmaqla ümumilikdə 14 dəfə üz-üzə gəliblər. Bu matçlarda hər komanda altı qələbə qazanıb, iki qarşılaşma isə heç-heçə başa çatıb. Son görüşdə İspaniya 2018-ci ildə Argentinanı 6:1 hesabı ilə məğlub edib. Messi həmin yoldaşlıq oyununda iştirak etməyib.
İspaniya tarixində ikinci dünya çempionluğunu, Argentina isə dördüncü titulu və 1962-ci ildən sonra ardıcıl iki dəfə çempion olan ilk milli komanda statusunu hədəfləyir. İtaliya bunu 1934 və 1938-ci, Braziliya isə 1958 və 1962-ci illərdə bacarıb. Finalın taleyini ümumi üstünlükdən çox, mərkəzdə bir top itkisi, cinahda uğurlu keçid və ya standart vəziyyətdə verilən bir qərar həll edə bilər.