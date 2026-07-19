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Fransa Futbol Federasiyası Deşamla 14 ildən sonra vidalaşdı

DÇ-2026
Müsahibə
19 İyul 2026 10:59
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Fransa Futbol Federasiyası Deşamla 14 ildən sonra vidalaşdı

Fransa futbol millisinin baş məşqçisi Didye Deşam 2026-cı il dünya çempionatında İngiltərə ilə keçirilən üçüncü yer uğrunda qarşılaşmadan sonra komandanın sükanı arxasında son oyununa çıxıb.

İdman.Biz xəbər verir ki, İngiltərənin 6:4 hesabı ilə qalib gəldiyi görüş 14 il Fransa millisinə rəhbərlik edən mütəxəssisin bu vəzifədəki 185-ci matçı olub. Fransa Futbol Federasiyasının rəsmi məlumatına əsasən, komanda Deşamın rəhbərliyi altında 120 qələbə qazanıb.

Federasiya 2012-ci ildən milli komandaya rəhbərlik edən 57 yaşlı mütəxəssislə bağlı təşəkkür açıqlaması yayıb:

“Fransa Futbol Federasiyası Didye Deşamı Fransa millisinin başında gördüyü müstəsna işə görə salamlayır və ona təşəkkür edir.

Didye Deşam bir neçə gündən sonra Fransa millisinin baş məşqçisi vəzifəsindən ayrılaraq, milli komandaya və Fransa futboluna xidmət etdiyi 25 illik fövqəladə dövrü başa vuracaq. Elə karyera yolları var ki, bir təşkilatın və ölkənin tarixində uzun müddət iz qoyur.

Didye Deşam tələbkarlığı, nizam-intizamı, kollektiv ruhunu və milli komandanın formasına olan sevgini təcəssüm etdirib. Komanda 2018-ci ildə dünya çempionu olub, 2021-ci ildə Millətlər Liqasını qazanıb və bir neçə böyük turnirin finalına yüksəlib.

Keçirilən 185 oyun və qazanılan 120 qələbədən əlavə, Didye Deşam komandaya gələcək nəsillər üçün nümunə olacaq yüksək nəticə və məsuliyyət mədəniyyəti aşılayıb. O, çoxsaylı futbolçuların milli komandada yetişməsinə kömək edib, müxtəlif nəsilləri güclü dəyərlər ətrafında birləşdirib və fransızlarla milli komanda arasındakı xüsusi əlaqəni möhkəmləndirib.

1998-ci ildə dünya çempionu, 2000-ci ildə Avropa çempionu olan komandanın kapitanı, 20 il sonra isə baş məşqçi kimi dünya çempionluğunu qazanan Didye Deşam Fransa futbolunun tarixində xüsusi yer tutur. Çox az insan milli komandanın formasına həm futbolçu, həm də baş məşqçi kimi bu qədər xidmət edib.

Federasiya və onun əməkdaşları Deşamın fədakarlığını və məsuliyyətini yüksək qiymətləndirirlər. Onun izi həm Klerfontendə, həm də heç vaxt unutmadığı milyonlarla azarkeş və könüllünün qəlbində silinməz olaraq qalacaq.

Fransa Futbol Federasiyası ona sonsuz minnətdarlığını bildirir. Təşəkkürlər, Didye!”.

İdman.Biz
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