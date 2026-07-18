Ronaldu, Rays və Neymar DÇ-2026-nın ən böyük məyusluqları arasındadırlar

Portuqaliyanın “A Bola” nəşri ekspertlərin fikrincə, 2026-cı il dünya çempionatında çıxışı ümidləri doğrultmayan 23 futbolçunun siyahısını dərc edib.
İdman.Biz xəbər verir ki, siyahıda portuqaliyalı hücumçu Kriştianu Ronaldu, İngiltərə millisinin yarımmüdafiəçisi Deklan Rays və braziliyalı hücumçu Neymar yer alıb.
Tam siyahı aşağıdakı kimidir:
Fernando Muslera (Uruqvay).
Coşua Kimmix (Almaniya).
Yoşko Qvardiol (Xorvatiya).
Qabriel Maqalyaes (Braziliya).
Pyero İnkapye (Ekvador).
Federiko Valverde (Uruqvay).
Camal Musiala (Almaniya).
Bruno Fernandeş (Portuqaliya).
Leroy Sane (Almaniya).
Kriştianu Ronaldu (Portuqaliya).
Son Hın Min (Cənubi Koreya).
Manuel Noyer (Almaniya).
Deklan Rays (İngiltərə).
Skott Maktominey (Şotlandiya).
Orkun Kökçü (Türkiyə).
Bernardo Silva (Portuqaliya).
Antuan Semenyo (Qana).
Kənan Yıldız (Türkiyə).
Neymar (Braziliya).
Arda Gülər (Türkiyə).
Viktor Gyökereş (İsveç).
Jeremi Doku (Belçika).
Rafinya (Braziliya).
Reytinqə görə, məyusluq siyahısında ən çox oyunçu Almaniyadandır, dörd nəfərlə. Portuqaliya, Braziliya və Türkiyənin hər birindən üç oyunçu var. Uruqvayın iki, Xorvatiya, Ekvador, Cənubi Koreya, İngiltərə, Şotlandiya, Qana, İsveç və Belçikanın hər birindən bir oyunçu var.
İspaniya-Argentina finalı 19 iyulda “MetLife” stadionunda keçiriləcək. İspaniya turnirdə heç vaxt məğlub olmayıb və əsas vaxtda yalnız bir qol buraxıb. Argentina 2022-ci ildə qazandığı titulunu qoruyur.