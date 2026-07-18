Zidanın millinin baş məşqçisi vəzifəsinə nə vaxt başlayacağı məlum olub

Zinəddin Zidan Fransa millisinin baş məşqçisi vəzifəsinə 1 sentyabrda başlayacaq.
İdman.Buz bu barədə “L'Équipe” qəzetinə istinadən məlumat verir.
Onun milli komandanın məşqçisi kimi gəlişinin rəsmi tarixi hələlik məlum deyil. Zidanın Fransa millisinin baş məşqçisi kimi ilk oyunları Millətlər Liqasında Türkiyə (25 sentyabr) və Belçika (28 sentyabr) ilə oyunlar olacaq.
Fransa komandası 2026-cı il dünya çempionatındakı çıxışını karyerasını turnirdən sonra ayrılacağını açıqlayan Didye Deşamın rəhbərliyi altında başa vuracaq. Fransa 2026-cı il dünya çempionatının yarımfinalında İspaniyaya 2:0 hesabı ilə məğlub olub. Fransa üçüncü yer uğrunda matçda İngiltərə ilə qarşılaşacaq.