Müdafiəçi Canluka Mançini "Roma" ilə müqaviləsini 2029-cu ilə qədər uzadıb.
Klub rəsmi saytında bu barədə məlumat verib.
30 yaşlı futbolçu 2019-cu ildə İtaliya klubuna qoşulub. O vaxtdan bəri o, bütün yarışlarda 319 oyunda meydana çıxıb, 23 qol vurub və 13 məhsuldar ötürmə edib. Bunlardan 45 oyun, beş qol və iki məhsuldar ötürmə 2025/2026 mövsümünə təsadüf edib.
"Roma" ötən mövsüm 73 xal qazanaraq İtaliya A Seriyasında turnir cədvəlində üçüncü yeri tutub və 2026/2027 Çempionlar Liqasına vəsiqə qazanıb. Komanda həmçinin İtaliya Kubokunun 1/8 finalına vəsiqə qazanıb və "Torino"ya 3:2 hesabı ilə məğlub olub.