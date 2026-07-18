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Canluka Mançini “Roma” ilə müqaviləsini 2029-cu ilə qədər uzadıb

Dünya futbolu
Xəbərlər
18 İyul 2026 20:52
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Canluka Mançini “Roma” ilə müqaviləsini 2029-cu ilə qədər uzadıb

Müdafiəçi Canluka Mançini "Roma" ilə müqaviləsini 2029-cu ilə qədər uzadıb.

Klub rəsmi saytında bu barədə məlumat verib.

30 yaşlı futbolçu 2019-cu ildə İtaliya klubuna qoşulub. O vaxtdan bəri o, bütün yarışlarda 319 oyunda meydana çıxıb, 23 qol vurub və 13 məhsuldar ötürmə edib. Bunlardan 45 oyun, beş qol və iki məhsuldar ötürmə 2025/2026 mövsümünə təsadüf edib.

"Roma" ötən mövsüm 73 xal qazanaraq İtaliya A Seriyasında turnir cədvəlində üçüncü yeri tutub və 2026/2027 Çempionlar Liqasına vəsiqə qazanıb. Komanda həmçinin İtaliya Kubokunun 1/8 finalına vəsiqə qazanıb və "Torino"ya 3:2 hesabı ilə məğlub olub.

İdman.Biz
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