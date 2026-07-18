Xavi: “Milli komandaya rəhbərlik etmək istəyirəm”

"Barselona"nın keçmiş baş məşqçisi Xavi karyera planlarından danışıb. O, klubla işləmək ailəsinə daha az vaxt ayırdığı üçün milli komandanı idarə etmək istədiyini bildirib.
İdman.Biz bildirir ki, Xavi iki il yarım rəhbərlik etdikdən sonra 2024-cü ildə "Barselona"dan qovulub.
"Növbəti addımım milli komanda ola bilər. Bu, mənə uyğun olardı və mən də bunu istəyirəm. Ailəm, kiçik uşaqlarım var. Klub mənə ailəmlə bu qədər vaxt keçirməyə icazə vermir və mən bunu açıq deyirəm. Dünya Kuboku, Avropa Çempionatı, Afrika Millətlər Kuboku və ya Asiya Kubokunda məşqçilik etmək istəyirəm", - RNE audio Xavinin sözlərini sitat gətirir.
Xavinin rəhbərliyi altında katalonlar La Liqa və İspaniya Superkubokunu qazanıblar. O vaxtdan bəri ispaniyalı klubsuz qalıb və əvvəllər dəfələrlə beynəlxalq səviyyədə işləmək istədiyini bildirib.