İnfantino Baloqun qalmaqalına görə BOK sanksiyalarından yayına bilər

FİFA prezidenti Canni İnfantinonun amerikalı hücumçu Folarin Baloqunun diskvalifikasiyası ilə bağlı ABŞ prezidenti Donald Trampla təmaslarına görə Beynəlxalq Olimpiya Komitəsinin (BOK) sanksiyaları ilə üzləşməsi ehtimalı azdır.
İdman.Biz bildirir ki, FairShare insan haqları təşkilatı BOK-a şikayət ərizəsi təqdim edərək bunu siyasi neytrallıq prinsipinin pozulması hesab edib, lakin The Guardian qəzeti rəsmi araşdırmanın aparılmasının ehtimalının az olduğunu bildirir.
Mənbənin məlumatına görə, BOK nümayəndələri komitənin, xüsusən də daxili apelyasiya prosedurları hələ tükənmədiyi halda, beynəlxalq federasiyaların işlərinə müdaxilə etməkdə son dərəcə istəksiz olduğunu açıq şəkildə bildiriblər. Bundan əlavə, FİFA-nın kommersiya təsiri və gənc auditoriyaya cəlbediciliyi o qədər böyükdür ki, BOK-dan hər hansı bir sanksiyanın mümkünsüz hesab edilməsi ehtimalı azdır. Digər bir amil isə nə UEFA-nın, nə də Belçika Kral Futbol Federasiyasının BOK-a rəsmi şikayətlər verməməsidir.
Daha əvvəl, Trampla telefon danışığından sonra, FİFA-nın intizam komitəsi Baloqunun bir oyunluq diskvalifikasiyasını dayandıraraq, ona Belçikaya qarşı 1/8 finalda oynamağa icazə verib. İnfantino komitənin qərarının müstəqil şəkildə verildiyini və müxtəlif məsələlərlə bağlı dövlət başçıları ilə müntəzəm olaraq əlaqə saxladığını izah edib. "The Guardian" qəzetinin məlumatına görə, təşkilat daxilində rəsmi şəxsə dəstək yüksək olaraq qalır: FİFA-nın 211 üzvündən 200-dən çoxu gələn il keçiriləcək prezident seçkilərindən əvvəl ona şəxsi dəstək məktubları göndərib.