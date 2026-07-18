İspaniya millisinin məşqi ildırım səbəbindən təxirə salınıb

İspaniya milli komandasının 2026-cı il dünya çempionatı finalından əvvəl şənbə günü səhər Nyu-Cersi ştatının Uippani şəhərində keçirilməsi planlaşdırılan son məşqi əlverişsiz hava şəraiti səbəbindən təxirə salınıb.
İdman.Biz-in The Athletic-ə istinadən məlumatına görə, ərazidə şimşək çaxır.
Turnirin təhlükəsizlik protokoluna əsasən, səkkiz mil radiusda ildırım aşkar edilərsə, məşq dayandırılmalıdır. Stadion rəsmiləri izah ediblər ki, fırtına sakitləşənə qədər vəziyyət hər 30 dəqiqədən bir yenidən yoxlanılır.
Oxşar gecikmə Argentinanın İspaniya komandasının təlim düşərgəsindən təxminən beş mil məsafədə yerləşən Morristaundakı məşqinə təsir göstərə bilər. Nyu-Cersi və Nyu-York şəhərləri bu həftə Kanadada meşə yanğınlarından qaynaqlanan həddindən artıq isti və dumanla mübarizə aparır. Uippanidə hava keyfiyyəti indeksi "sağlam olmayan" kimi təsnif edilən 158-ə çatıb. Daşqın və tornado xəbərdarlıqları da bölgə üçün qüvvədədir.
Yağışın 19 iyul bazar günü İst-Raterforddakı “MetLife” stadionunda keçiriləcək finala qədər bu şəraiti qaldıracağı gözlənilir. İspaniya turnirdə heç vaxt məğlub olmayıb, əsas vaxtda yalnız bir qol buraxıb, Argentina isə 2022-ci ildə qazandığı titulunu qoruyur.