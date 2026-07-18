20 İyul 2026
AZ

DÇ-2026 finalının hakimi narkotik əməliyyatında saxlanılanlar arasında olub - VİDEO

DÇ-2026
Xəbərlər
18 İyul 2026 13:19
389
DÇ-2026 finalının hakimi narkotik əməliyyatında saxlanılanlar arasında olub

DÇ-2026-nın iyulun 19-da keçiriləcək İspaniya - Argentina finalını idarə edəcək sloveniyalı hakim Slavko Vinçiç karyerasındakı qalmaqallı hadisə ilə yenidən diqqət mərkəzinə düşüb.

İdman.Biz xəbər verir ki, 46 yaşlı referi 2020-ci ilin mayında Bosniya və Herseqovinada narkotik alveri və fahişəlik şəbəkəsinə qarşı keçirilən polis əməliyyatı zamanı saxlanılan 35 nəfər arasında olub.

Sonradan araşdırma nəticəsində onun hadisə ilə heç bir əlaqəsinin olmadığı müəyyənləşdirilib və Vinçiç sərbəst buraxılıb.

Sloveniyalı hakim həmin vaxt Bosniyada işgüzar səfərdə olduğunu, ev sahiblərini tanımadan nahar dəvətini qəbul etdiyini və bunun həyatındakı ən böyük səhv olduğunu bildirib. Hadisədən sonra ona qarşı heç bir rəsmi ittiham irəli sürülməyib və Sloveniya Hakimlər Assosiasiyası ona dəstək verib.

FIFA-nın qərarına əsasən, məhz Vinçiç dünya çempionatının final görüşünü idarə edəcək və təyinat xəbərini alarkən göz yaşlarını saxlaya bilməyib. Son illərdə Avropanın ən nüfuzlu hakimlərindən sayılan referi 2024-cü ildə UEFA Çempionlar Liqasının finalında da baş hakim olub. Vinçiç DÇ-2026-da indiyədək üç oyunu idarə edib və həmin görüşlərdən biri Braziliya ilə Mərakeş arasında 1:1 hesabı ilə başa çatan qarşılaşma olub.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

İspaniya DÇ-2026-nın əsas fərdi mükafatlarına sahib çıxdı - FOTO
02:43
DÇ-2026

İspaniya DÇ-2026-nın əsas fərdi mükafatlarına sahib çıxdı - FOTO

Rodri, Unai Simon və Pau Kubarsi mundialın ən yaxşıları seçiliblər
Ferran Torres DÇ-2026 finalının ən yaxşı futbolçusu seçildi
02:35
DÇ-2026

Ferran Torres DÇ-2026 finalının ən yaxşı futbolçusu seçildi

İspaniyalı hücumçuya mükafatı məşhur müğənni Şakira təqdim edib
İspaniya Argentina üzərində qələbə ilə dünya çempionu oldu – YENİLƏNİB + VİDEO
02:05
DÇ-2026

İspaniya Argentina üzərində qələbə ilə dünya çempionu oldu – YENİLƏNİB + VİDEO

Ferran Torres əlavə vaxtda vurduğu qolla komandasına tarixi zəfər qazandırıb
İlk dəfə DÇ-nin finalında fasilə 27 dəqiqə davam edib
01:42
DÇ-2026

İlk dəfə DÇ-nin finalında fasilə 27 dəqiqə davam edib

FIFA-nın əvvəlcədən açıqladığı 17 dəqiqəlik müddət faktiki olaraq aşılıb
Şakira DÇ-2026 finalında dəstəkləyəcəyi komandanı açıqladı
00:02
DÇ-2026

Şakira DÇ-2026 finalında dəstəkləyəcəyi komandanı açıqladı

Kolumbiyalı müğənni Lionel Messi və Lamin Yamal barədə də danışıb
Messi dünya çempionatları tarixində unikal rekorda imza atacaq
19 İyul 22:50
DÇ-2026

Messi dünya çempionatları tarixində unikal rekorda imza atacaq

Argentina millisinin kapitanı üç dünya çempionatı finalına start heyətində çıxan ilk futbolçu olacaq
İran futbol millisinə verilən mükafatla bağlı qalmaqal
19 İyul 22:18
DÇ-2026

İran futbol millisinə verilən mükafatla bağlı qalmaqal

Veteran futbolçu millinin üzvlərinin xalqın şüurunu təhqir etdiyini söyləyib

Ən çox oxunanlar

Dünya Qadın Seriyası: “Neftçi SOCAR” 1/4 finala vəsiqə qazanıb
18 İyul 22:38
Basketbol

Dünya Qadın Seriyası: “Neftçi SOCAR” 1/4 finala vəsiqə qazanıb - YENİLƏNİB

Dünya Qadın Seriyasının Bakı mərhələsi iyulun 19-da başa çatacaq
İngiltərə Fransaya 6:4 qalib gələrək tarixində ilk dəfə mundialın üçüncüsü olur
19 İyul 03:02
DÇ-2026

İngiltərə Fransaya 6:4 qalib gələrək tarixində ilk dəfə mundialın üçüncüsü olur - YENİLƏNİB + VİDEO

İngiltərə millisi 1966-cı ildən sonra ilk dəfə dünya çempionatında medal qazanıb
Qadın güləşçimiz bürünc medal uğrunda mübarizədə uduzub - YENİLƏNİB
19 İyul 00:48
Güləş

Qadın güləşçimiz bürünc medal uğrunda mübarizədə uduzub - YENİLƏNİB

Güləşçilərimiz yarış günündə medal qazana bilməyiblər
U-20 basketbol millimiz Bosniya və Herseqovinaya məğlub olub
19 İyul 01:10
Basketbol

U-20 basketbol millimiz Bosniya və Herseqovinaya məğlub olub - YENİLƏNİB

Komandamız turnirdə son oyununu iyulun 19-da 11–12-ci yerlər uğrunda keçirəcək