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“Barselona” akademiyasının məzunu “Komo”ya keçib

Dünya futbolu
Xəbərlər
17 İyul 2026 23:23
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“Barselona” akademiyasının məzunu “Komo”ya keçib

"Barselona" akademiyasının yetirməsi olan 19 yaşlı müdafiəçi Andres Kuenka "Komo" ilə 2030-cu ilə qədər müqavilə imzalayıb.

İdman.Biz bildirir ki. bu barədə klubun mətbuat xidməti məlumat verib.

"Andres Kuenka əla texniki keyfiyyətlərə, enerjiyə və gücə malik gənc müdafiəçidir. O, topu rahat idarə edən və hücumlara başlamaqda özünəinamlı olan müasir müdafiəçidir. Biz onun layihəmiz çərçivəsində əhəmiyyətli dərəcədə inkişaf edə biləcəyinə əminik və onu "Komo"ya salamlamaqdan çox məmnunuq", - baş məşqçi Sesk Fabreqas "Komo"nun rəsmi saytında bildirib.

Kuenka UEFA Gənclər Liqasının üç mövsümündə oynayıb. O, böyüklər komandasında debütünü 2024-cü ildə Çempionlar Liqasında "Yanq Boyz" üzərində 5:0 hesablı qələbə qazanılan oyunda edib. Müdafiəçi 2025/26 mövsümünün ikinci yarısını icarə əsasında "Sportinq Xixon"da keçirib.

İdman.Biz
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