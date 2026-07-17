Salah “Beşiktaş”a keçmək üçün maaş tələblərini azaldıb - VİDEO

"Liverpul"dan ayrıldıqdan sonra azad agent olan hücumçu Məhəmməd Salah "Beşiktaş"a keçmək üçün maliyyə güzəştlərinə getməyə hazırdır.
İdman.Biz-in jurnalist Yağız Sabuncuoğluya istinadən bildirdiyinə görə, misirli əvvəlcə ildə 15 milyon avro istəsə də, müqaviləni təmin etmək üçün danışıqlar zamanı gözləntilərini azaldıb.
Mənbənin məlumatına görə, Türkiyə klubu artıq ilk rəsmi təklifini verib. 34 yaşlı hücumçunun agenti müqavilənin təfərrüatlarını daha ətraflı müzakirə etmək üçün İstanbula gəlib.
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Salah "Liverpul"da doqquz mövsüm keçirib, komanda ilə Çempionlar Liqası, Premyer Liqa, FA Kuboku və UEFA Super Kubokunu qazanıb. Ötən mövsüm o, bütün yarışlarda 41 oyun keçirib, 12 qol vurub və 10 məhsuldar ötürmə edib. Transfermarkt portalındakı məlumata görə, onun bazar dəyəri 22 milyon avrodur.
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